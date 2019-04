21-Jährige will Festgenommenen aus Streifenwagen befreien

Beckum -

Sturzbetrunken war der 27-jährige Mann, der am Sonntagabend am Beckumer Busbahnhof randalierte und deswegen von der Polizei in Gewahrsamgenommen wurde. Das passte der Familie des jungen Mannes nicht. Eine 21-Jährige riss kurz darauf die Tür des Streifenwagens auf und versuchte, den Randalierer zu befreien.