Gegen 8.40 Uhr waren dort zwei Autos in einer Kurve frontal zusammengeprallt. Dabei wurde ein Pkw in den Graben geschleudert, der andere blieb völlig zerstört auf der Fahrbahn zurück. Im Einsatz waren die Löschzüge Ostenfelde und Ennigerloh, zwei Rettungswagen aus Ennigerloh und Oelde, der Notarzt Warendorf sowie die First-Responder-Gruppe Ostenfelde. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in Krankenhäuser nach Oelde und Warendorf. Die L 793 war während der Rettungs- und Aufräumarbeiten für eineinhalb Stunden vollständig gesperrt.