Gärtnern auf Bauer Jumbos Ackerfläche

Die nächste Generation ist da, und somit stellte sich für die Familie die Frage: Wie kann es auf dem Bauernhof in Aldenhövel weitergehen? Schnell kamen Vater und Sohn zu der Erkenntnis, dass der derzeitige Produktionsumfang auf Dauer keine Existenzgrundlage mehr bieten wird. Und dabei sieht Junior Hendrik Edelbusch die Lage ganz nüchtern. Eine Ausdehnung der vorhandenen Schweinehaltung mache absolut keinen Sinn.

„Der Markt ist voll und bleibt voll. Was sollen wir da auf Biegen und Brechen noch einen neuen Stall bauen? Man muss umdenken“, sagt der 23-Jährige. Dem pflichtet Vater Edelbusch bei, und deshalb habe man sich auf die Suche nach Alternativen abseits der etablierten Wege begeben. Mit Unterstützung der Landwirtschaftskammer kamen sie dann auf die Idee, auf einem hofnahen Acker, auf dem bislang Getreide und Mais wuchsen, kleine Gemüsegärten anzulegen und diese zu vermieten. Zielgruppe sind die Lüdinghauser.

Marktnische durch schrumpfende Gartenflächen

In ihrem neuen Geschäftsfeld sehen die Edelbuschs eine echte Marktnische. Der Bedarf dafür sei vorhanden, davon sind sie überzeugt. „Die Grundstücke in den Baugebieten werden immer kleiner. Da ist allenfalls noch Platz für einen winzigen Zierrasen“, so ihre Einschätzung. Auf der anderen Seite bestehe bei vielen Menschen ein Interesse an Gemüse aus eigenem Anbau, weil man genau wissen möchte, was man isst. „Und diese Möglichkeit wollen wir ihnen bieten“, erklärt Jan-Bernd Edelbusch, der im Bekanntenkreis nur „Jumbo“ genannt wird, den Grundgedanken.

Und sein Sohn, der eine Ausbildung zum staatlich geprüften Agrar-Betriebswirt absolviert hat, ergänzt: „Unbelastet, regional und nachhaltig, das wollen die Verbraucher. Und diese Sicherheit können sie bei uns bekommen.“ Pflanzenschutz sei tabu, und gedüngt werde nur mit Naturdünger. Hinzu komme die günstige, weil stadtnahe, Lage. Bis ins Zentrum von Lüdinghausen sind es drei Kilometer.

20 Gemüsesorten auf 45 Quadratmetern

Konkret handelt es sich um jeweils 45 Quadratmeter große Parzellen, die fünf Meter breit und neun Meter lang sind. 70 Prozent der Fläche wird Anfang Mai von den Edelbuschs bepflanzt, wobei eine reichhaltige Palette von 20 verschiedenen Gemüsesorten in die Erde kommt. Die Mieter werden zum Beispiel Brokkoli, Bohnen, Kartoffeln und Salate wie auch Möhren, Kohlrabi und Weißkohl vorfinden. Der restliche Platz steht zur freien Verfügung und kann nach Belieben selbst mit Blumen, Kräutern oder anderem Gemüse bepflanzt werden.

Die Hege und Pflege liegt dann in der alleinigen Verantwortung der Mieter. Das heißt, um das Unkrautjäten müssen sie sich ebenso selbst kümmern wie um das Wässern. Und falls der Kartoffelkäfer die Gärten befallen sollte, muss er von Hand abgesucht werden. Die erforderlichen Gerätschaften wie Hacke und Schubkarre, Gießkanne und Handschaufel werden ebenso wie das Wasser von der Familie Edelbusch gestellt.

Tägliche Sprechstunde für blutige Anfänger

Vorkenntnisse im Gärtnern sind übrigens nicht erforderlich. Auch blutige Anfänger brauchen sich vor diesem besonderen Naturerlebnis nicht bange zu machen. „Bei uns kann man jederzeit eine fachliche Beratung bekommen. Das machen wir gerne“, erklären Vater und Sohn unisono.

Zu festgelegten Sprechzeiten werden sie hierfür täglich erreichbar sein. Abgerundet wird das Freizeitvergnügen dann am Ende mit der Ernte. Und alles darf mit nach Hause genommen werden. Interessenten für eine Gartenparzelle sollten sich bis Ostern bei „Bauer Jumbo“ melden.