Mops für Mops wandern Plüschtiere am frühen Montagmorgen durch die Hände von drei Aktivisten, um in dem Rautenmuster des Gitters am Holtermannschen Haus eine neue Bleibe zu finden. Am Ende der Aktion sind es 100 dieser kleinen possierlichen hellbrauen Stofftiere mit schwarzer Schnauze und lustigen schwarzen Öhrchen, die wie ein bunter Flickenteppich die abblätternde Farbe der Eingangstür und die bröckelnde Stuckfassade des ehemaligen Textilkaufhauses übertünchen.

Weil die Frage der Nachnutzung seit Jahren die Öffentlichkeit beschäftigt, schlugen die Teilnehmer der Nacht- und Nebel-Aktion vor, dort eine Hundeauffangstation einzurichten. Als Symboltier für die nächtliche Aktion kommt derzeit nur ein Mops in Frage.

Die Aufforderung „Mitnehmen erlaubt“ lassen sich die Passanten, die den Marktplatz passieren, am Montagmorgen nicht zweimal sagen. Um kurz vor 14 Uhr hat auch der letzte Mops einen neuen Besitzer gefunden.

Vom „Temporären Institut für Erinnerungen“, zu dem Studierende der Kunstakademie Münster auf Einladung des Kunstvereins das stolze Jugendstilhaus in der Vorweihnachtszeit 2011 im Rahmen einer Kunstaktion umfunktionierten, zur Hundeauffangstation acht Jahre später – Haus Holtermann bleibt im Gespräch.

Dafür hatte zuletzt auch Eigentümer Stefan Arztberg mit seiner überraschenden schriftlichen Ankündigung gesorgt, in diesem Jahr die Fassade sanieren zu lassen. Damit hatte er versucht, die Aktion der Stadtbildmacher, die in einer Postkarten-Unterschriftensammlung von einer breiten Bürgergruppe unterstützt wurde, zu unterlaufen. Die Annahme der Postkarten hatte Arztberg dann allerdings verweigert.