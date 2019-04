Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet, wohnte der 46-Jährige, der wegen einer körperlichen Behinderung im Rollstuhl saß, in dem Mehrfamilienhaus. Die anderen Bewohner des Hauses hätten sich am Montag unverletzt in Sicherheit bringen können. Experten sollen nun klären, weshalb das Feuer ausbrach. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen dauern an.