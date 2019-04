Zahl der Pedelec-Unfälle im Münsterland hat sich verdoppelt

Immer mehr Radfahrer müssen mit Auto- und Lkw-Fahrern um den knappen Platz auf den Straßen kämpfen – und das geht nicht immer glimpflich aus: 2018 starben 455 Radfahrer auf Deutschlands Straßen. Damit ist die Zahl im Vergleich zu 2017 um 15 Prozent gestiegen. Besonders auffällig: 89 Radfahrer verunglückten 2018 tödlich mit Elektro-Rädern (Pedelecs). Hier liegt der bundesweite Anstieg im Vergleich zu 2017 bei 27 Prozent, erklärte das Statistische Bundesamt.

In Münster hat sich die Zahl der verletzten Pedelec-Fahrer sogar verdoppelt: 2017 waren es 37 Betroffene, ein Jahr später 74. „Viele Leute sind nicht mit dem Umgang der Pedelecs vertraut“, sagt Antonia Klein, Pressesprecherin der Polizei Münster. „Häufig wird auch die Geschwindigkeit der Pedelecs von den Rad- und Autofahrern unterschätzt“, ergänzt Björn Korte, Mitarbeiter der Pressestelle der Polizei Coesfeld. So komme es beispielsweise beim Abbiegen häufiger zu Zusammenstößen.

„Die häufigste Unfallursache ist das falsche Verhalten im Straßenverkehr“, so Korte. So könne etwa das Fahren auf der falschen Seite oder die Missachtung der Vorfahrts-Regeln fatale Folgen mit sich bringen. In Münster wurden im vergangenen Jahr 861 Radfahrer bei Unfällen verletzt, das sind 118 mehr als im Jahr 2017. Zwei Radfahrer kamen dabei ums Leben.