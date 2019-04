Bereits in vierter Generation verwöhnt das Osnabrücker Familienunternehmen Leysieffer seine Kunden mit süßen Genüssen – von der Torte bis zum edlen Praliné. Am Dienstag hat der deutschlandweit bekannte, im Jahr 1909 gegründete Confiseriehersteller Insolvenz angemeldet – wegen Zahlungsunfähigkeit. In der Keimzelle des Unternehmens, in der Krahnstraße in Osnabrück, und in der Produktionsstätte im Vorort Atter sind rund 120 Mitarbeiter von der Nachricht betroffen, bundesweit insgesamt noch weitere 230.

Filiale in Münster bleibt weiter geöffnet

Allerdings wurde vor dem Amtsgericht ein Antrag auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Damit bleiben die bundesweit knapp 30 Confiserien, Bistros und Cafés weiter geöffnet – auch der einzige Standort im Münsterland, der in Münster betrieben wird.

Niederlassungen gibt es von Nord bis Süd – von Sylt bis Rottach-Egern am Tegernsee. Auch in der chinesischen Hauptstadt Peking ist Leysieffer mit seinen Süßwaren präsent.

Familienunternehmen nennt keine Gründe für Zahlungsunfähigkeit

In einer Mitteilung nannte das Familienunternehmen keine Gründe für die Zahlungsunfähigkeit. Jan Leysieffer bleibe als Geschäftsführer im Amt und sei auch „voll handlungsfähig“. Die Mitarbeiter waren zuvor in einer Betriebsversammlung über das Verfahren und die weiteren Schritte informiert worden. Ihre Löhne und Gehälter würden durch das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit bis Ende Mai 2019 gesichert, hieß es.

Die Pressemitteilung zitiert den mit der Sanierung beauftragten Rechtsanwalt Joachim Walterscheid mit den Worten: „Tradition und die Herstellung von hochwertigen Qualitätsprodukten ist heute leider kein Erfolgsgarant mehr, daher nutzt das Unternehmen die Chancen einer nachhaltigen Sanierung.“

Die Erzeugnisse aus Osnabrück werden auch in rund 1400 Läden und Süßwarenabteilungen verkauft. Diese werden nach Firmenabgaben von einem eigenen Außendienst betreut.