Der Markt ist leergefegt

17 Jahre lang war Johann Dück bei der Firma Teutemacher beschäftigt. Zum Schluss habe er jeden Tag im Lkw gesessen. „Das“, sagt der 36-Jährige, „hat mich nicht erfüllt.“ Seine Frau, selbst in der Pflege tätig, habe ihm geraten, es doch einmal damit zu versuchen. Der vierfache Familienvater ging das Wagnis ein. Er nutzte die Weiterbildungsinitiative WeGebAU der Bundesagentur für Arbeit, ein Programm, das sich an Arbeitnehmer richtet, die schon älter sind oder keinen Berufsabschluss haben oder seit mindestens vier Jahren nicht mehr in ihrem erlernten Beruf arbeiten. „Es hat funktioniert“, freut sich der Freckenhorster, der nun examinierter Altenpfleger mit voller Stelle im Dechaneihof und dort sehr zufrieden ist.

Den schulischen Teil der Ausbildung absolvierte er im Edith-Stein-Kolleg, dem staatlich anerkannten Fachseminar für Altenpflege in Warendorf. Inhalte waren nicht etwa die klassischen Schulfächer wie Mathematik, Religion und Geschichte, sondern pflegebezogene Fächer, wie Grund- und Behandlungspflege, medizinische Diagnostik und Therapie oder Krankenbeobachtung. Ein beachtliches Pensum, das Elena Kochs Sohn veranlasste zu fragen: „Mama, studierst du jetzt Medizin?“

In ihrer russischen Heimat hat die 48-Jährige tatsächlich ein Studium absolviert, das in Deutschland allerdings nicht anerkannt wurde. Fünf bis sechs Jobs habe sie gehabt, um den Lebensunterhalt für sich und ihre beiden Kinder sicherzustellen, erzählt sie und ist froh, über WeGebAU die dreijährige Ausbildung zur Altenpflegerin absolviert zu haben.

Die Umschulung sei von der Agentur für Arbeit gefördert worden. Die Mitarbeiter seien in den Caritas-Seniorenwohnheimen eingestellt worden und gleichzeitig in die Ausbildung gegangen. Daher sei das Arbeitsentgelt fortgezahlt worden, erläutert Andreas Schmidt.

Für Elena Koch war das WeGebAu-Programm vor allem wegen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ideal. Wie ihre Kollegin schätzt auch Jana Meding, die sich nach einer Trennung räumlich wie beruflich neu orientieren musste, nach erfolgreicher Ausbildung die flexiblen Arbeitszeiten im Kreuzkloster. Über die dreijährige Ausbildung sagt sie: „Das ging aber ganz flott.“ Um sich um ihre kleine Tochter kümmern zu können, hat die 36-Jährige im Moment eine halbe Stelle.

Auch Elena Koch und Johann Dück wurden sofort in feste Anstellungsverhältnisse übernommen. „Der Markt ist leergefegt“, berichtet Monika Abeling, Leiterin des Kreuzklosters, die im Moment 32 Vollzeitkräfte beschäftigt. „Wir müssen um Nachwuchs werben“, ergänzt Andreas Schmidt, Leiter des Dechaneihofes, in dem 37 Vollzeitkräfte arbeiten. Beide Einrichtungen, die gegenwärtig insgesamt 22 Auszubildende im Bereich der Pflege haben, suchen ständig Auszubildende.

Auch Praktikumsplätze würden regelmäßig vergeben, erzählt Petra Porz, Pflegedienstleiterin im Kreuzkloster, in dem zurzeit drei Neuntklässler ein Praktikum absolvieren. Die Sozialhelfer des Berufskollegs, die in den Sommermonaten ihre Praktika in den Seniorenwohnheimen absolvieren, blieben diesen fast immer erhalten, hat Abeling festgestellt.

Dass Altenpfleger schlecht bezahlt werden, ist nach Ansicht der Heimleiter ein Gerücht: „Sie werden bezahlt wie gute Handwerker.“ 2200 oder 2300 Euro brutto seien schon drin, ergänzt Andreas Schmidt. Ein Problem seien aber Schicht- und Wochen­end-Dienste. Darauf wird in den Häusern nun reagiert. Schmidt: „Wir arbeiten an Arbeitszeit-Modellen“,