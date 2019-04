Studie soll Funklöcher im Münsterland aufspüren

In einem auf zwei Jahre angelegten Projekt will das Münsterland ergründen, warum die Versorgung an einigen Punkten in der Region „gefühlt deutlich schlechter ist als das, was die Anbieter auf ihren Breitbandkarten angeben“, sagt Ingmar Ebhardt von der Wirtschaftsförderung im Kreis Steinfurt, die bei der Studie die Fäden in der Hand hält. Dafür sollen in einem ersten Schritt 6000 Unternehmen aus der Region ihre Erfahrungen schildern.

Das mobile Breitbandnetz werde im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung ein immer wichtigerer Standortfaktor, auch in entlegenen Gebieten. Landwirte beispielsweise bräuchten das mobile Internet verstärkt für GPS-gestützte Anwendungen. Dabei sei die Geschwindigkeit der Verbindung nicht einmal das größte Problem, klagt Ebhardt: „Wir haben viele Beschwerden von Leuten, die nicht einmal telefonieren können.“

Größere Reichweite, langsamer Datentransfer

Die beworbenen Geschwindigkeitsversprechen - 225 Mbit/s (Telefónica), 300 Mbit/s (Telekom), 500 Mbit/s (Vodafone) – werden laut Bundesnetzagentur größtenteils nicht eingehalten. Bei deutschlandweit fast 400.000 Messungen erreichten demnach nur 1,5 Prozent die vereinbarte Maximalgeschwindigkeit, der Großteil (83,9 Prozent) surfte nicht einmal mit der Hälfte des im Vertrag angegebenen Top-Speeds.

Die Daten stammen von Nutzern der offiziellen App zur Breitbandmessung, mit der Bundesminister Andreas Scheuer (CSU) öffentlichkeitswirksam „Jagd auf weiße Flecken im Mobilfunknetz“ machen will. Die Aussagekraft der Zahlen ist jedoch umstritten. Schließlich starte man so eine Messung in der Regel nur, wenn ein Problem bestehe, argumentieren die Mobilfunkanbieter. Warum sollte jemand seine Verbindungsgeschwindigkeit ermitteln, wenn alles gut läuft?

Zudem könne ein ganzer Strauß von Faktoren die erreichbare Geschwindigkeit beeinflussen: dicke Wände, mehrfach isolierte Fenster, die Zahl der Leute, die in der gleichen Funkzelle angemeldet ist.“ Je mehr Handys in dem Gebiet sind, desto weniger Kapazität bleibt für den einzelnen Nutzer zur Verfügung. Außerdem haben viele Antennen auf dem Land eine größere Reichweite (zwölf Kilometer), der Datentransfer wird dadurch aber zwangsläufig langsamer. In Städten ist es umgekehrt: Die Antennen reichen nur knapp zwei Kilometer weit, bieten dafür aber schnellere Internetgeschwindigkeiten.

Eigene Karte soll Problempunkte verdeutlichen

Auch Ingmar Ebhardt weiß, dass die Frage nach der Qualität des Mobilfunknetzes wesentlich komplizierter ist als etwa beim Glasfaser-Ausbau. Die Aussagekraft von „in erster Linie öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten“ wie Funklochmeldern sei relativ gering, wie es in einer Projektbeschreibung heißt. Auf die Angaben der Anbieter will man sich dennoch nicht mehr blind verlassen.

Professor Stephan Breide vom Breitbandkompetenzzentrum NRW wird die Studie leiten, wenn sie endgültig in Auftrag gegeben ist. Das rund 250.000 Euro teure Projekt soll vom Land NRW gefördert werden, eine Zusage steht noch aus.

LTE-Ausbau in Deutschland Die Netzbetreiber sind in der Pflicht. Bis Ende des Jahres haben sie noch Zeit, eine 4G-Abdeckung von mindestens 98 Prozent zu erreichen. Der Haken dabei: Bezugsgröße ist hier die Bevölkerung und nicht die Fläche – Funklöcher in dünn besiedelten Gebieten sind also auch künftig möglich. Die Deutsche Telekom, die nach eigenen Angaben die 98-Prozent-Vorgabe bereits erreicht hat, plant in diesem Jahr mit 2000 neuen Standorten in Deutschland. Auch bei Vodafone ist man überzeugt, die Vorgabe zu erfüllen. Im Januar lag man bei 93 Prozent. Mehr als 4000 Bauprojekte, davon 100 im Münsterland, sollen bis Ende des Jahres Funklöcher im LTE-Netz schließen und das Surf-Tempo erhöhen. In Greven-Reckenfeld und Lengerich wird dabei eine neue Technologie eingesetzt. Die sogenannten Beam­forming-Antennen erhöhen nach Vodafone-Angaben die vorhandenen LTE-Kapazitäten um den Faktor fünf. Den gewaltigsten Schritt nach vorne will Telefónica machen, 10­.000 LTE-Ausbauten sind für 2019 geplant, 2018 waren es bereits 6700. Das bisherige Schlusslicht - 85 Prozent 4G-Abdeckung im letzten Sommer, eine aktuellere Zahl liegt nicht vor - baut auch im Münsterland sein Netz weiter aus. Rund 130 LTE-Aufrüstungen wurden in den vergangenen beiden Jahren nach Unternehmensangaben in der Region vorgenommen, 2019 sollen mehr als 30 hinzukommen. Die drei Netzbetreiber in Deutschland bieten Karten an, in der die Verfügbarkeit von LTE überprüft werden kann. Telekom

Vodafone

Telefónica (O2) ...

Im ersten Schritt soll eine groß angelegte Umfrage klären, wo die „Problemzonen“ liegen. Bei der Befragung, die sich vor allem an Außendienst-Mitarbeiter richtet, die viel im Münsterland unterwegs sind, spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Welcher Anbieter und welcher Vertrag? Welches Gerät? Was genau ist das Problem - überhaupt kein Netz, langsame Internetverbindung, abbrechende Gespräche? Tritt das Problem nur vereinzelt auf oder regelmäßig? Mehr als 6000 Unternehmen im Münsterland sollen angeschrieben werden. Am Ende soll eine Karte entstehen soll, auf der die Problempunkte sichtbar werden. Dort soll dann mit Messfahrten die tatsächliche Leistung gemessen werden.

Mit den gewonnenen Erkenntnissen will man schließlich auf die Anbieter zugehen, um Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation auszuloten.

Was Kunden bei Ärger mit dem Mobilfunkanbieter machen können:

In der Funkloch-Falle: Im Mobilfunktarif werden rasante Surf-Geschwindigkeiten versprochen, doch auf dem eigenen Smartphone dauert es Minuten, bis sich eine Webseite aufbaut? Auf Dauer sind solche Probleme ein echtes Ärgernis für die Kunden. Doch die Chancen, aus dem Vertrag rauszukommen, sind nicht unbedingt rosig, erklärt Laura Leuders von der Verbraucherzentrale Münster.

Was kann ich als Kunde machen, wenn die versprochenen Bandbreiten nicht eingehalten werden?

Laura Leuders: „Die Rechte im Mobilfunkbereich durchzusetzen ist im Prinzip unmöglich. Mobilfunkanbieter müssen nur eine maximale und eine minimale Downloadgeschwindigkeit angeben. Der Nachweis, dass die im Vertrag vereinbarten Leistungen nicht erfüllt werden, ist äußerst kompliziert.“

Wie sieht so ein Nachweis denn aus?

Leuders: „Mit der App „Breitbandmessung“ der Bundesnetzagentur muss man an zwei unterschiedlichen Tagen jeweils mindestens zehn Messungen zu unterschiedlichen Uhrzeiten vornehmen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die Minimalgeschwindigkeit wird an beiden Tagen unterschritten oder die Grenze von 90 Prozent der Maximalgeschwindigkeit wird an beiden Tagen nicht einmal erreicht. Da die Anbieter die Minimalhürde aber meist sehr niedrig setzen, fällt diese Option meist schon weg. Und bei der Maximalgeschwindigkeit können sich die Anbieter auf weitere Störfaktoren berufen und damit durchkommen.“

Das klingt ziemlich aussichtslos.

Leuders: „Es gibt noch eine Möglichkeit: Wenn es Abweichungen zu den Netzabdeckungskarten auf den Webseiten der Unternehmen gibt - sprich: wenn man wiederholt gar kein Netz hat, obwohl es dort angegeben ist. Hat man einen Nachweis, kann man den Anbieter mit einer Frist auffordern, die Leistung an das im Vertrag Versprochene anzupassen. Wenn dies nicht geschieht, ist dies ein außerordentlicher Kündigungsgrund. Akzeptiert der Anbieter das nicht, bleibt nur die Klage. Gerichtsurteile dazu gibt es aber noch nicht. Die Erfolgsaussichten würde ich allerdings als gering einschätzen.“