Am frühen Mittwochmorgen ist es auf der neuen Ortsumgehung in Nottuln zu einem schweren Unfall gekommen. Gegen 6.40 Uhr stießen dort zwei Autos frontal gegeneinander, berichtet die Polizei. Zwei Personen – Fahrerin und Fahrer der beiden Autos – wurden so schwer verletzt, dass Rettungshubschrauber sie ins Krankenhaus bringen mussten.

Die Umgehungsstraße (B 525n) wurde für die Unfallaufnahme zwischen dem Kreisverkehr nach Billerbeck und der Schapdettener Straße gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Sperrung bleibt voraussichtlich bis in den Vormittag bestehen.