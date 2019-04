Legden/Heek/Ahaus -

Ob in Asbeck so bald wieder so viele Elektroautos aufeinandertreffen, darf getrost bezweifelt werden. Der gesamte Fuhrpark des Leader-Projekts „Erneuerbare Elektro-Mobilität für die ländliche Region Ahaus-Heek-Legden“ parkte am Mittwoch am Dormitorium. Und auch einige der Beteiligten waren mit ihren Elektroautos gekommen.