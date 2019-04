100 Tage am Kerkmann-Platz

„Klasse!“, findet‘s Kundin Marie Regnier. „Einladend“ Einkaufsbegleiterin Sabrina Stierand. 100 Tage Einkaufszentrum „Kerkmann-Platz“ am Kerkmann-Platz: Dazu hat auch Edeka-Mann Markus Scholz eine Meinung: „Gut. Wie erwartet.“ Am Donnerstag ist Zeit, Bilanz zu ziehen: Die ersten 100 Öffnungstage in 100 Zeilen.

Dürfte es nicht ein bisschen mehr sein? Scholz, Geschäftsführer im Edeka Kempermarkt, lacht. „Klar, der Wunsch ist immer und überall da.“ Das komme aber noch. „Man sagt immer: ein Jahr.“ Der Kunde müsse sich erst an das neue Angebot gewöhnen, Alltagsgewohnheiten ändern. „Die Ahlener sind ja vorher auch alle ohne uns satt geworden.“ Seine Erwartungen sieht Markus Scholz erfüllt, der Kunde reagiere entsprechend: „Boah­, was Sie alles haben.“ Unter ihnen auch auswärtige „Öko-Aktivisten“, die sonst von Hof zu Hof gefahren seien und gleiche Ware jetzt hier unter einem Dach finden. „In den letzten 100 Tagen sind 250 Produkte hinzugekommen. Kundenwünsche“, lässt der 37-Jährige wissen. Aktuell plane er die nächsten Aktionen. Am Dienstag schaue die CDU zum Kochen vorbei, am Mittwoch werde mit Düchtings gebacken. Und so gehe es weiter. . .

Lob auch außerhalb des Ladens: „Die Leute finden das Parkhaus toll“, weiß der Platzhirsch. Was Marie Regnier und Sabrina Stierand bestätigen: Sie sind als Neukunden am Kerkmann-Platz angekommen. Einmal die Woche oder auch mehr. Die breiten Parkbuchten, das schräge Einparken – jetzt passe es. Markus Scholz kündigt weitere Verbesserungen an: helleres Licht, noch mehr Farbe und – Blick auf die Spindel – Fähnchen auf die Trenner. Wozu die? Hoch fahre es sich dank neuer Schräglage von alleine, runter müsse man noch genau schauen. Hohe Autos, tiefe Trenner: darum demnächst die Fähnchen.

Und auch gegenüber auf dem Hundhausen-Areal wird nachgebessert: Schnellparker, die nicht hoch ins Parkhaus wollen, können ihre Fahrzeuge demnächst auf frischem Asphalt abstellen. Und für die, die mit dem Rad am Kerkmann-Platz vorfahren und nicht wissen, wohin damit, gibt‘s Ständer, die längst hätten da sein sollen. An die vorübergehende Kaufland-Schließung knüpft der Edeka-Mitgeschäftsführer keine allzu großen Erwartungen. „Ich glaube, es wird sich verteilen.“ Vielleicht bringe es aber den Nebeneffekt, inhabergeführte Geschäfte besser kennen und auch schätzen zu lernen.

Peter Thiele, schon mit Lotto und Tabak im alten Marktkauf, zeigt sich nach 100 Tagen am Kerkmann-Platz ähnlich zufrieden: „Alles gut. Das dauert seine Zeit. Es geht ganz langsam bergauf.“ Laufwege müssten sich verändern. „So etwas braucht ein Jahr, vielleicht sogar zwei oder drei.“ Damals, beim Marktkauf-Start, sei es nicht anders gewesen. Thiele: „Das muss in den Köpfen der Menschen erst ankommen.“

„Sehr zufrieden“ zeigt sich Susanne Hülsbömer, Bezirksleiterin der Bäckerei Hosselmann. Auch sie hat Vergleichswerte zum alten Marktkauf. „Das ist jetzt ein ganz anders Feeling, eine andere Frequenz und ein anderes Publikum.“ Anziehungsmagnet sei das Café, das nach Ostern sonntags sogar bis 17 Uhr geöffnet habe.

„Daumen hoch“ auch in Bußmanns Apotheke. „Wir sind besser gestartet als erwartet“, so Dirk Bußmann. „Was noch ein bisschen fehlt, dass die Leute ihre Rezepte mitbringen.“ Aber das müsse sich erst noch in den Köpfen verfestigen.

Hundhausen-Areal: Fertigstellung in zwei Jahren

Im Jahr 2021 ist auch das Hundhausen-Areal mit Einzelhandel am Kerkmann-Platz startklar. Hinter den Kulissen laufen die Planungen.

100 Tage Einkaufszentrum „Kerkmann-Platz“: Entwickler Hans-Georg Bruns fasst die Resonanz von Betreibern, Bürgern und den Interessenten am Folgeprojekt Hundhausen gleich gegenüber zusammen: „Sehr gelungen“. Woolworth liege weit über den Erwartungen und laufe wie Feuerwehr, die Drogeriemarktkette DM liege im Plan.

Bruns ist inzwischen einen Schritt weiter – im Bebauungsplanverfahren für die Entwicklung bei Hundhausen. Aktueller Sachstand: „Wir sind in guten Gesprächen mit der Stadt.“ Für die Einzelhandelsnutzung sei eine Verträglichkeitsanalyse in Auftrag gegeben worden, die vom Büro „Stadt + Handel“ aus Dortmund erarbeitet werde.

Das alte Hundhausen-Kerngebäude soll im Erdgeschoss für weiteren Einzelhandel, im Obergeschoss für Büros, Arztpraxen, Dienstleister und Wohnen hergerichtet werden. Dazwischen ein Parkdeck. Außerhalb – entlang der alten Mauer – sehen die Pläne Gastronomie vor. Hans-Georg Bruns zum Stand insgesamt: „Wir haben Interessenten, die in Ahlen noch nicht vertreten sind.“ Mietverträge seien noch keine geschlossen worden. Für die Büros würden weitere Nutzer gesucht.

Das Bebauungsplanverfahren im Blick, rechnet der Entwickler mit ersten sichtbaren Aktivitäten zum Jahresende. „Im Jahr 2021 werden wir dann wohl die Fertigstellung feiern können.“