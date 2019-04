Frühlingshafte 19 Grad am Wochenende

Was das Wetter betrifft, macht der April bekanntlich sein eigenes Ding. Und auch in diesem Jahr scheint das nicht anders zu sein. Nach nächtlichen Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt in den vergangenen Tagen, kommt am Wochenende der Frühling zurück.

Wie Britta Siebert-Sperl, Diplom-Meteorologin beim Dienst "Wetterkontor", sagt, sei am Wochenende im Münsterland mit Temperaturen von bis zu 19 Grad zu rechnen. Dabei bleibe es weitgehend trocken.

Warmfront bringt Frühling

Am heutigen Freitag hänge noch ein Tief über Deutschland, das auch im Münsterland für viel Regen sorge. Über Niedersachsen kommt jedoch eine leichte Warmfront nach Nordrhein-Westfalen. Die sorgt in den kommenden Tagen für Frühlingsgefühle.

Am Samstagmorgen kann sich laut Siebert-Sperl Frühnebel bilden. Den ganzen Tag gebe es im Münsterland einen Mix aus Sonne und Wolkenfeldern. Die Temperaturen erreichen 19 Grad. "Es sieht zwar immer wieder nach Regen aus, es wird im Münsterland aber wohl keinen geben", sagt die Diplom-Meteorologin. Der Wind wehe teils schwach, teils mäßig aus südöstlicher und östlicher Richtung.

Viel Sonne am Sonntag

Auch die Nacht zu Sonntag bleibt laut Britta Siebert-Sperl trocken, die Temperaturen sinken auf sieben bis acht Grad. Der Sonntag starte dann mit einem Mix aus Sonne und Wolken. "Es sieht am Sonntag sogar nach mehr Sonnenschein aus", so die Meteorologin. Der Sonntag werde wohl sonniger als der Samstag.

Vor allem rund um das Sauerland sei allerdings mit Quellwolken zu rechnen. Die können auch lokale Schauer bringen. Die Woche startet nach Angaben von Britta Siebert-Sperl ebenfalls mild, die Temperaturen liegen weiter bei 18 bis 19 Grad, lokale Schauer oder Gewitter seien allerdings möglich. Dienstag fallen die Temperaturen auf etwa 15 Grad, zudem gibt es vermehrt Regen.

Die Konzentration der Birkenpollen in der Luft wird in den kommenden Tagen ansteigen. Foto: dpa

Belastung für Pollen-Allergiker

Für Pollen-Allergiker haben die milden Temperaturen einen Nachteil: eine steigende Belastung durch Pollenflug. Belastungen durch Hasel und Erle seien zwar jetzt im April kaum noch zu messen, jedoch seien die "aggressiven Birkenpollen" viel unterwegs. Im Münsterland sei mit schwacher bis mittlerer Belastung zu rechnen.