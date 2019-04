Ode an die Freude einer waschechten Europäerin

Vier europäische Nationen spielen im Leben von Familie Thiel eine ganz besondere Rolle. Neben Deutschland ist da vor allem Frankreich, das Geburtsland von Annie Thiel. Im Rahmen ihres Germanistikstudiums ist die heutige Telgterin 1973/74 für ein Auslandssemester in Münster gewesen. Bereits 1975 ist sie dann zurückgekommen – der Liebe wegen. Seit dem ist viel passiert. „Wäre Europa damals schon so weit gewesen wie heute, es hätte mir vieles erleichtert. Das betrifft vor allem die Anerkennung meines Studienabschlusses. Aber sowas wie ECTS-Punkte und Erasmus-Programme gab es damals ja leider noch nicht“, erinnert sie sich.

Nicht nur aufgrund ihrer eigenen Vita ist Annie Thiel eine überzeugte Europäerin. „Europa hat so viel Gutes für uns alle getan. Wenn ich nur an das Schengener Abkommen denke. Dass jeder sich innerhalb der EU frei bewegen kann – in Kombination mit dem Euro ist in meinen Augen etwas Wunderbares“, so Thiel, die Tochter eines belgischen Vaters und einer französischen Mutter ist. Europa bedeutet für sie zudem 70 Jahre Frieden, eine Standardisierung des Warenhandels sowie unter anderem die Zusammenarbeiten von Ausbildungsbetrieben und Universitäten. „Ich könnte noch viele weitere Argumente für die europäische Idee auflisten, von denen wir alle jeden Tag aufs Neue profitieren“, so die Telgterin.

Und doch. Auch sie weiß, dass nicht alles rund läuft in Brüssel und Straßburg. „Alle Reformen werden nur zu Gunsten der Wirtschaft und der Reichen gemacht, weil das Eu-Parlament eine Ansammlung von Lobbyisten ist“, mutmaßt sie. „Viele Gesetze werden mittlerweile nur zum Vorteil von einigen gemacht, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Basis, der Bevölkerung.“ Dabei denkt sie unter anderem an die vielen Anti-Europäer, die sich für die anstehende Wahl in Stellung bringen. „Das sind in meinen Augen nur die Superegoisten und Nicht-Weisen: Sie wollen nur Vorteile für sich und keine Nachteile in Kauf nehmen – sich die Rosinen aus dem Kuchen picken“, verweist sie unter anderem auf die Brexit-Befürworter. „Unsere Gesellschaft geht an Desolidarisierung zu Grunde. Keiner will mehr Kompromisse machen, sondern nur seinen eigenen Vorteil durchsetzen.“ Dabei habe die Zeit doch bewiesen, dass nur die Gemeinschaft stark sei und mache und Vielfalt bereichere. Dass die Europäische Gemeinschaft etwas ist, für das es sich lohne einzusetzen.

Trübsal will sie dennoch nicht blasen. Auch wenn die Gefahr bestünde, dass nach der anstehenden Wahl genau die Europa regieren könnten, die das System ausnutzen und zerstören wollen, hat sie die Hoffnung nicht aufgegeben. „Es gibt überall so schöne und ermutigende Beispiele dafür, dass Europa funktioniert. So leben und arbeiten meine beiden Töchter in Belgien und den Niederlanden." Zudem würden immer mehr Bewegungen sich klar für Europa, für eine andere Welt und eine andere Art und Weise des Miteinander lautstark einsetzen. „Und wenn ich dann noch sehe, dass immer mehr junge Menschen auf die Straße gehen und sich für Politik interessieren. Das macht Mut und Hoffnung für die anstehende Wahl und die Zukunft der EU.“