Joana setzt auf Unterstützung aus Gronau

Die vergangenen Wochen waren für Joana Kesenci richtig schwer. Eine Woche vor Weihnachten war sie von den Aufzeichnungen für den Recall von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) aus Thailand wieder zurück, sie hatte sich qualifiziert „und am liebsten hätte ich es vor Freude in die Welt hinaus geschrien“, erinnert sich Joana Kesenci. „Aber nur meine Familie durfte eingeweiht werden.“ Und wurde natürlich auch zum Schweigen vergattert.

„Toll war aber die Resonanz in den vergangenen Wochen“, betont sie, für die der Starrummel zunächst ganz ungewöhnlich war. „Immer mehr Menschen haben mich erkannt, mir nette Dinge gesagt – und viele Kinder wollten mich einfach nur in die Arme nehmen.“

Gerücht über Dieter Bohlen in Gronau

Mit kleineren Kindern hat die 17-Jährige ohnehin keine Probleme. Ihr größter Fan ist ihre kleine Schwester Eleyna, die von der Mutter schon mal die Haare genau so geflochten bekommt wie ihre große Schwester – und auch mächtig stolz ist, wenn es wieder mal an der Haustür klingelt und andere junge Fans nach Autogrammkarten fragen.

„Das gab es ganz süße Momente, zum Beispiel, als ein paar selbstgepflückte Blumen abgelegt wurden, die Kinder klingelten – und dann ganz schnell wieder wegrannten“, freut sie sich über die große Gruppe der Unterstützer, für die es seit der vergangenen Woche auch kostenlose Joana-Fan-T-Shirts gab. „Und immer wollte sie wissen, wie es im Fernsehen weitergeht.“ Aber sie musste eisern schweigen, wenn sie zum Fortgang bei DSDS befragt wurde.

Seit Samstagabend ist es nun offiziell – und die Gerüchte verdichteten sich an den Tagen zuvor, als am vergangenen Dienstag ein TV-Team zu Dreharbeiten in Gronau war. „Dadurch ist wohl das Gerücht entstanden, Dieter Bohlen sei in Gronau“, muss sie schmunzeln.

Traum vom Sieg besteht weiter

Seit Ende vergangener Woche befindet sie sich mit den anderen neun Live-Show-Teilnehmern in Köln, teilt sich mit Alicia-Awa Beissert ein Doppelzimmer und ist intensiv damit beschäftigt, ihren Song für die erste Live-Show einzuüben. „Ich werde wieder ein Lied von Miley Cyrus singen“, sagt sie und zeigt sich durchaus zufrieden mit der Vorgabe.

„Wrecking Ball“ ist der Song, den sie mit den Vocal-Coaches einstudieren darf. Und auch an der Optik wurde schon gearbeitet: Sie hat verschiedene Bühnenoutfits anprobiert, Frisuren getestet.

Die zehn Kandidaten der ersten Live-Show mit dem Motto "Chartbreaker" 1/36 Jonas Weisser, Momo Chahine, Lukas Kepser, Alicia-Awa Beissert, Taylor Luc Jacobs (Cap), Nick Ferretti, Angelina Mazzamurro, Davin Herbrüggen (Brille), Clarissa Schöppe und Joana Kesenci. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

„Aber es steht noch nichts fest“, zeigt sie sich selber für die unterbreiteten Vorschläge offen. „Es steht auch noch nicht fest, wann ich auftreten werden.“ Auf jeden Fall hofft die Gronauerin, dass ihre Unterstützer fleißig für sie anrufen werden, damit sie auch in der kommenden Woche auf der DSDS-Bühne stehen darf. Und der Traum vom Sieg des Fernsehwettbewerbs noch fortbesteht – am besten bis ins Finale.

Die Kandidaten und ihre Songs Alicia-Awa Beissert (21) Studentin aus Bochum - Song: „Crazy In Love“ von Beyoncé

Angelina Mazzamurro (21) Friseurin aus Erwitte - Song: „Your Song“ von Rita Ora

Clarissa Schöppe (19) Abiturientin aus Buckow - Song: „Shake It Off“ von Taylor Swift

Davin Herbrüggen (20) Altenpfleger aus Oberhausen - Song: „It’s My Life“ von Bon Jovi

Joana Kesenci (17) Schülerin aus Gronau - Song: „Wrecking Ball“ von Miley Cyrus

Jonas Weisser (18) Schüler aus Villingendorf - Song: „80 Millionen“ von Max Giesinger

Lukas Kepser (24) Student aus Kranenburg - Song: „Happier“ von Marshmello feat. Bastille

Momo Chahine (22) Auszubildender aus Herne - Song: „Mein Stern“ von Ayman

Nick Ferretti (29) Musiker aus Palma de Mallorca (Spanien) - Song: „Thinking Out Loud" von Ed Sheeran

Taylor Luc Jacobs (23) Musiker aus Kiel - Song: „Halt mich“ von Herbert Grönemeyer ...

Plan B wird verschoben

Beim ersten Casting auf dem Drachenfels fragte Dieter Bohlen Joana Kesenci nach ihrem Plan B. Nach ihrem Realschulabschluss im vergangenen Jahr konzentrierte sich die 17-Jährige zunächst auf ihr Fachabitur. Begleitend zur Schule absolvierte sie ein Praktikum im Gronauer St.-Antonius-Hospital und sollte dort eigentlich am 1. April ihre Ausbildung beginnen.

„Nachdem ich wusste, dass ich es in die Live-Show geschafft hatte, bin ich zum Ausbildungsleiter und habe um ein persönliches Gespräch gebeten“, sagt sie und freut sich, dass sie auf offene Ohren stieß. Da sie – unabhängig von der Frage, wie weit sie in den vier Shows kommt – noch weitere Auftritte mit dem DSDS-Team haben wird, bat sie darum, die Ausbildung ein Jahr später antreten zu dürfen und erhielt dafür die Zusage.