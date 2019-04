Negraßus aus Lotte gewinnt Perfektes Dinner

Bereits am Valentinstag, 14. Februar, hat Frank Negraßus aus Lotte ein Gewinner-Menü gezaubert. Zuschauer der Vox Fernseh-Koch-Doku „Das perfekte Dinner“ wissen das seit gestern Abend. Die Dreharbeiten brachten ungewohnten Trubel auch ins Zuhause des „Dinner-Gewinners“.

„Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ein asiatisch angehauchtes Menü bei allen so gut ankommt“, sagt Frank Negraßus noch immer ein wenig verblüfft – und klar, auch ein bisschen stolz. Immerhin habe er 36 von 40 möglichen Punkten erhalten. Aus einer Weinlaune heraus habe er sich vor fünf Jahren beworben, erinnert sich der begeisterte Hobbykoch. Im November 2018 sei dann der Fernsehsender Vox an ihn herangetreten, blickt der Fan vom Show-Grillen zurück.

Ungewohnte Action

Der Familienrat tagte und legte fest, dass möglichst wenig Privates aufgezeichnet wird. Aber Katze „Stella“ war kurz im Film zu sehen. „Sie hat lieber ihre Ruhe und sich nach draußen oder nach oben verzogen“, berichtet Negraßus, dass die Samtpfote die wieder eingekehrte Normalität sehr mag.

Ungewohnte Film-Action war um ihn herum. Eng wurde es verschiedentlich, als er vor Herd und Arbeitsbrett stand. „Du hast eine Kamera unterm Arm, eine hinterm Rücken und musst dann noch so tun, als sei es das Selbstverständlichste in Ruhe die unterschiedlichen Schritte fürs Menü abzuarbeiten und zu schnippeln“, erzählt Negraßus nun wieder gelassen.

Der Lotter beschrieb eine aufwendige Produktion des Senders, um den Dinner-Wettbewerb appetitlich in Szenen zu setzen: „Tagsüber war ein Team vor Ort mit fünf Leuten. Nachmittags kamen dann zwei mit zehn Mitarbeitern. Da hatte man das Gefühl, dass sie überall waren. Das fällt aber bei der Ausstrahlung keinem auf.“

Umdisponiert mit guter Variante

Als klar war, dass es ein dreigängiges Negraßus-Menü wird geben müssen, begann Lottes hauptamtlicher Flüchtlingsbetreuer mit den Überlegungen.

In der Zeit lernten sich die fünf Kandidaten aus Belm, Bramsche, Georgsmarienhütte und Osnabrück kennen: Anne, Marlies, Andreas, Frank und Carsten. In der Reihenfolge waren sie als Gastgeber in der Woche bei Vox zu sehen.

Bald stand Frank Negraßus „kleinteiliges Verwöhn-Menü mit handwerklichen Herausforderungen und Asiagewürzen“ fest. Als Vorspeise gab es „Satay mit Erdnuss-Soße, Garnelen mit Mango-Chutney und Jakobsmuscheln mit Salat und Cranberry-Dressing“. Das Hauptgericht „Bebek dengan Bumbu Betutu“, vakuumierte, marinierte Entenbrüste, die er bei 61 Grad im Wasserbad „sous vide“ zart garte und deren Haut er anschließend knusprig grillte; dazu gab es Kokosspinat und Nasi Goreng.

„Typischerweise wird die Ente in Bananenblätter gewickelt in einem Erdofen 20 Stunden gegart. Ich habe umdisponiert. Die Variante kam auch gut an“, sagt der Hobbykoch.

Weiterer kulinarischer Wettbewerb

Großes Gästelob erhielt zudem der Nachtisch mit Blaubeerfrost, Schokomousse und gebackener Banane. „Der Nachtisch war schon gelungen mit etwas Gefrorenem und Heißem“, lässt sich Negraßus die Komposition gedanklich noch einmal auf der Zunge zergehen.

Als er in Lotte am Donnerstag „seinen“ Tag anschaute, hatte er Besuch von Anne und deren Freund. Überhaupt habe sich das Quintett sofort prima verstanden und umgehend eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet. „Wir haben uns schon einmal getroffen. Alle haben wir gemeinsam eine außergewöhnliche Situation erlebt. Das schweißt schon zusammen“, räumt der Lotter ein.

Kein Wunder, dass sich während des Drehs beim Fachsimpeln ein weiterer kulinarisch bereichernder Wettbewerb anbahnte: ein Frikadellen-Battle. Am Tag fünf, zu sehen am Freitag, brachte jeder Teilnehmer handgeformte Fleischpflanzerl mit. Nach der Verkostung stand fest: Platz eins ging an zwei Könner, an Frank Negraßus und den Belmer Carsten.

Frank Negraßus‘ Fazit: „Es war anstrengend schön und auch ganz schön anstrengend. Aber ich würde so etwas durchaus noch einmal mitmachen.“