Mit diesem Ergebnis war fast schon zu rechnen: Die Gronauerin Joana Kesenci hat am Samstagabend bei der ersten Live-Show von Deutschland sucht den Superstar das Publikum von sich überzeugt. Als erste erhielt sie von Moderator Oliver Geissen um kurz nach 23 Uhr das Ergebnis der Jury: Die 17-Jährige hat den Einzug in die nächste Runde geschafft.

Bei ihrem Auftritt – Joana sang „Wrecking Ball” von Miley Cyrus – brandete zwischdurch mehrfach Zwischenapplaus aus dem Publikum auf, wenn sie zum Refrain besonders viel Kraft in die Stimme legte. Und damit auch die Jury begeisterte.

Bevor sie hinaus auf die Bühne ging, fing ihr Herz heftig an zu schlagen. „Ich war sehr nervös, weil das komplett anders war”, erzählt sich nach dem Auftritt im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch beim Auftritt war davon nichts mehr zu spüren.

Die zehn Kandidaten der ersten DSDS-Live-Show: Jonas Weisser, Momo Chahine, Lukas Kepser, Alicia-Awa Beissert, Taylor Luc Jacobs (Cap), Nick Ferretti, Angelina Mazzamurro, Davin Herbrüggen (Brille), Clarissa Schöppe und Joana Kesenci.

Nick räumt dann auch sofort mit allen Spekulationen um sein Alter auf: "Ich bin 29 Jahre alt. Warum glaubt mir das denn niemand?"

Davin Herbrüggen (l.) und Momo Chahine.

Lukas Kepser

Joana Kesenci

Alicia Awa Beissert

Momo Chahine

Für die Top10-Kandidaten steht der erste Programmpunkt an: Einzug in drei Apartments eines angesagten Kölner Hotels. V.l.: Davin Herbrüggen, Taylor Luc Jacobs, Lukas Kepser, Momo Chahine, Alicia Awa Beissert, Angelina Mazzamurro, Clarissa Schöppe und Joana Kesenci.

Die Top10-Kandidaten

Davin Herbrüggen

Clarissa Schöppe

Jonas Weisser

Alicia-Awa Beissert

Nick Ferretti

Taylor Luc Jacobs

Angelina Mazzamurro

Joana Kesenci

Momo Chahine

Lukas Kepser

Durchweg positives Feedback der Jury

Xavier Naidoo kam richtig ins Schwärmen. „Mehr als nur Potenzial – einfach zum Niederknien”, lobte er die Gronauerin. Es sei kein einfacher Song gewesen. „Kraft in der Stimme – großer Respekt”, so seine Bilanz.

Mitjurorin Oana Nechiti lobte vor allem Joanas große Leidenschaft, die sie auf der Bühne zum Ausdruck gebracht habe. „Mein Herz klopft richtig”, fasste sie ihren Eindruck zusammen.„Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.” Allerdings hatte sie – nach eigener Einordnung auf hohem Niveau, wie sie einräumte – etwas zu meckern. Joana solle ihren gewohnen Look mal verändern.

Von Pietro Lombardi bekam sie nicht viel mit. „Ich halte mich kurz: Top Leistung”, so seine Zusammenfassung.

„ Deine Haare, das ist mega so! Deine Haare, das ist mega so! “ Dieter Bohlen

Mehr Zeit nahm sich Jury-Chef Dieter Bohlen. „Deine Haare, das ist mega so”, widersprach er seiner Jury-Kollegin. „Dir steht das wahnsinnig gut.” So könne man viel vom Gesicht sehen. Danach plauderte er etwas aus dem Nähkästchen. „In Ischgl lag ihre Karte auf dem Haufen ‚Raus‘”, verwies Bohlen auf gleich mehrere junge Talent in ihrem Alter, für die beim Recall in den Alpen Schluss war.” Ich habe damals dafür gesorgt, dass Du überhaupt weiterkommst.”

In seiner Bewertung des Auftritts holte er noch weiter aus: „Ich freue mich jetzt schon darauf, dass ich irgendwann mal krank werde”, sorgte er für einen Stirnrunzler und löste dann auf: „Ich wünsch mir das, dass Du meine Krankenschwester wirst. Die ganze Zeit kannst Du mir was vorsingen. Dein Gesang war echt fantastisch.” Und in Bohlen-typischer Manier haute er direkt noch einen Spruch raus. „Du hast mehr Gefühle als King Kong Haare auf dem Rücken hat.” Oder kurz zusammengefasst: „Absolute Granate – mega!”

Freude über Unterstützung

Danach war natürlich erst einmal ein wenig feiern angesagt. „Ich bin mit meiner Familie noch essen gegangen”, erzählte Joana. Sie freute sich über die Unterstützung vor Ort genauso wie über die aus der Heimat.

Jetzt hat sie eine Woche Zeit, sich auf die zweite von maximal vier Live-Shows vorzubereiten. Und darf weiter vom Titel „Superstar” träumen.