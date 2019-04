Ein Motorradfahrer aus Belgien ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Ascheberg ums Leben gekommen.

Beim Überholen war er gegen einen Pkw geprallt, der nach links auf das Gelände der Gaststätte Mühle abbiegen wollte. Mit seinem Motorrad landete der Kradfahrer im Straßengraben. Im Rettungswagen wurde er mehrfach reanimiert. Ein Notarzt kam per Rettungshubschrauber. Für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät. Er starb noch im Rettungswagen auf der B 58.

Die Freiwillige Feuerwehr Ascheberg unterstützte Polizei und Rettungskräfte an der Unfallstelle. Die B 58 war während des Einsatzes voll gesperrt.



Schwerer Unfall in Ascheberg 1/6 Bei einem schweren Unfall in Ascheberg wurde ein Motorradfahrer tödlich verletzt. Foto: hbm

