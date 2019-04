Ein Mann mit Mütze hat in Dolberg einen hilfsbereiten Rentner bestohlen. Der Unbekannte sprach am Freitag gegen 15.15 Uhr den Passanten an der Heessener Straße an und fragte nach dem Weg oder der Telefonnummer des Ahlener Krankenhauses. Der hilfsbereite Senior, so die Polizei am Montag, bat den Tatverdächtigen ins Haus, um ihm die Nummer aus dem Telefonbuch herauszusuchen. Der Fremde lenkte den Dolberger ab und stahl ihm aus seiner Jacke die Geldbörse. Anschließend verließ er das Haus und ging in Richtung Uentroper Straße.

Der Tatverdächtige ist etwa 1,75 Meter groß und schlank, zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatte kurze schwarze Haare und sprach gebrochen Deutsch. Er trug eine schwarze Jacke und Hose sowie eine Wollmütze. Hinweise an die Polizei in Ahlen, Telefon 965 0, oder per E-Mail a n Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de