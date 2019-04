Nach Angaben des zuständigen NRW-Landwirtschafts- und Umweltministeriums liefern zehn Prozent aller vorhandenen Messstellen nicht korrekte Angaben. Die Defizite reichen dabei nach Ministeriumsangaben von nicht vollständigen Messstellenunterlagen oder fehlender Absicherung gegen Beschädigung bis zur „Einschränkung der Beprobbarkeit“. Diese Mängel werden derzeit behoben.

In der ganz überwältigenden Mehrzahl liefere das Messnetz in NRW belastbare und repräsentative Messergebnisse, teilte das Ministerium mit. Die mangelhaften Stellen werden modernisiert oder ausgetauscht, um eine Fehlinterpretation der Ergebnisse zu verhindern. Darüber hinaus werden in besonders belasteten Gebieten, in denen die Nitratwerte zu hoch sind, neue Messstellen aufgebaut.

Hintergrund: Streit mit der EU

Die Ankündigungen der Landesministerin Ursula Heinen-Esser steht im Zusammenhang mit dem Streit der Bundesrepublik und der EU über die Düngeverordnung. Die Kommission wirft Deutschland vor, zu wenig für die Sauberkeit und Reinhaltung des Grundwassers zu tun.

Eine verschärfte Düngeverordnung, die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner Anfang des Monats nach Brüssel geschickt hatte, wurde von der EU als unzureichend abgelehnt. Jetzt drohen empfindliche Strafen.