Vollalarm für die Feuerwehr am Montagabend: In Hoetmar geriet gegen 19 Uhr ein Schweinestall auf dem Hof Schwienhorst an der Straße Lentrup in Brand.

Als die Kräfte der Wehr eintrafen, stand das Gebäude schon in Flammen. Die Rauchsäule über dem Hof war kilometerweit zu sehen. Ungefähr 130 Feuerwehrkräfte verhinderten ein Übergreifen des Brandes auf die Wohngebäude.

Der Schweinestall brannte hingegen vollständig aus. Dabei verendeten nach Angaben der Polizei ungefähr 100 Muttersauen und 1000 Ferkel.

Neben Kräften der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes erschienen auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes Warendorf und des Kreisveterinäramtes vor Ort. Zudem musste ein Havariekommando zum Schlachten der verletzten Tiere angefordert werden.

Zahlreiche Tiere bei Brand in Schweinestall verendet 1/4 Am Montag (8. April) sind bei einem Brand in einem Schweinestall in Warendorf-Hoetmar zahlreiche Tiere gestorben. Foto: Jörg Pastoor

Wie die Polizei mitteilte, brannte der Stall am Abend vollständig aus. Foto: Jörg Pastoor

Dabei starben hundert Muttersauen und tausend Ferkel. Foto: Jörg Pastoor

Drama bei Sonnenuntergang: Im Einsatz waren 130 Feuerwehrkräfte. Foto: Jörg Pastoor

Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich der Schaden auf etwas über 500.000 Euro belaufen. Was zu dem Feuer führte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.