Bis vor wenigen Wochen konnten Westfalens Schülerzeitungsredaktionen mit ihren Zeitungen am Schülerzeitungswettbewerb der Westfälischen Provinzial Versicherung teilnehmen. Nun stehen die Gewinner fest. Im Rahmen einer Jurysitzung bewerteten Medienexperten und Kulturverantwortliche die 50 Einsendungen und kürten die Gewinner und Platzierten.

Bei den Grundschulen können sich die Nachwuchsredakteure des „Spickzettel“ der St.-Martini-Schule in Greven besonders freuen, denn sie landeten auf dem ersten Platz.

Die Redakteure der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck gewannen mit ihrer Schülerzeitung „Habicht“ bei den weiterführenden Schulen.

„Besonders freuen wir uns über die große Anzahl der teilnehmenden Schülerzeitungsredaktionen in diesem Jahr“, so Thomas Tenkamp, Geschäftsführer der Provinzial Kulturstiftung. „Und das trotz sinkender Schulzahlen. Das zeigt uns, dass viele Schülerinnen und Schüler Spaß an der journalistischen Arbeit haben. Vielleicht hat der ein oder andere ja sogar schon seinen zukünftigen Beruf gefunden“

Bewertet wurden die Zeitungen nach verschiedenen Kriterien. Faktoren wie Themenvielfalt, Layout, Sprache und Ausdruck flossen in die Bewertung mit ein. Ebenso wurde darauf geachtet, dass die dargestellten Themen für die entsprechenden Zielgruppen passend aufgearbeitet wurden. Der Sonderpreis ‚Bestes Layout‘ ging in diesem Jahr an die Schülerzeitungsredaktion des Grundschulverbunds Sythen-Lavesum für ihre „Bärenstarke Schülerzeitung“.

Seit nunmehr 21 Jahren gibt es den Schülerzeitungswettbewerb der Kulturstiftung der West-fälischen Provinzial Versicherung. Auch in diesem Jahr bekommen die Erstplatzierten neben ihrem Preis die Möglichkeit, am Bundeswettbewerb der Länder in Berlin teilzunehmen. „Im letzten Jahr haben unsere Erstplatzierten bei den weiterführenden Schulen dort sogar einen Sonderpreis gewonnen – darüber haben wir uns natürlich besonders gefreut“, so Tenkamp. Bei dem Wettbewerb in Berlin dürfen die Siegerredaktionen das Land NRW vertreten.