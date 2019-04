„Perfekte Perspektiven“

Fachkräftemangel und freie Ausbildungsstellen auf der einen Seite, junge Leute ohne berufliche Ausbildung und Ansturm auf die Hochschulen – wie passt das zusammen? Der Berufsbildungsbericht, den Ministerin Anja Karliczek (CDU) heute in Berlin vorgestellt hat, gibt einige Anhaltspunkte.

Wie ist die aktuelle Situation auf dem Ausbildungsmarkt?

Grundsätzlich haben junge Schulabgänger, die sich für eine berufliche Ausbildung entscheiden, gute Chancen. Im vergangenen Jahr boten Firmen, staatliche Einrichtungen oder andere Arbeitgeber 16.800 mehr offenen Ausbildungsstellen an als noch 2017. Die Zahl der Bewerber stieg dagegen nur leicht um 9000. Statistisch gesehen standen 100 Ausbildungssuchende 106 Ausbildungsstellen gegenüber. Natürlich passt dies regional und vom Wunsch nach dem Traumberuf nicht immer zueinander.

Gibt es noch freie Stellen?

Ja, natürlich. Laut Bundesbildungsministerin Anja Karliczek stieg die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen in Deutschland bei 57 700. Natürlich ist die Lage je nach Region und Berufsbild verschieden. Aber im Münsterland sucht gerade das Handwerk händeringend nach jungen Frauen und Männern. „Die beruflichen Perspektiven nach der Ausbildung sind nahezu perfekt“, sagt Karliczek. Insgesamt starteten bundesweit über eine halbe Million Menschen ihre Ausbildung.

Wo liegen die Probleme?

Trotz der vielen freien Stellen konnten oder wollten 24 500 Schulabgänger keinen Ausbildungsplatz finden, zusätzlich sind 54 100 Frauen und Männer gemeldet, die eigentlich einen Ausbildungsplatz vermittelt bekommen wollen, obwohl sie schon etwas anderes machen oder ein Studium begonnen haben.

Wie ist die Lage in der Region?

Sehr gut. Die Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen (IHK) meldet vor allem in der Emscher-Lippe-region einen kräftigen Zuwachs an neuen Lehrverträgen (plus vier Prozent auf 2955). Im Münsterland lag der Anstieg bei 2,5 Prozent. Besonders kräftig war das Plus bei industriell-technischen Berufen, die in allen Kreisen und der Stadt Münster deutlich zugelegt haben. Bei der Handwerkskammer Münster wuchs die Zahl der neuen Ausbildungsverträge 2018 um 1,4 Prozent auf 5458. Die Kammer meldet aber noch immer viele freie und unbesetzte Plätze.