Polizeiwagen in der Wohnstraße, herausstürmende Polizeibeamte, ein Explosionsknall: Bundesweit sind Ermittlungsbehörden von Bund und Land gegen mutmaßliche islamistische Netz- und Hilfswerke vorgegangen. Laut Bundesinnenministerium umfassten die Razzien etwa 90 Objekte in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Allein in NRW waren 600 Polizisten im Einsatz.

An der Spitze des Netzwerks stehen demnach die Vereine World-Wide-Resistance-Help und Ansaar International. WWR-Help hat seinen Hauptsitz in Neuss, Ansaar International in Düsseldorf. Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass die Organisationen dem extremistischen Milieu zuzurechnen sind. Es bestehen Anhaltspunkte, dass sie die radikale Hamas-Bewegung finanziell und propagandistisch unterstützt haben.

Die USA, Israel und die EU haben die islamistische Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, als Terrororganisation eingestuft. WWR-Help ruft auf seiner Internetseite zu Spenden für Bedürftige im Gazastreifen auf. Ansaar International hatte in der Vergangenheit auch für Hilfsaktionen unter anderem in Somalia, Syrien und Burma Spenden gesammelt.

Mutmaßliche Hamas-Unterstützer

Durchsuchungen und Festnahmen gab es auch im Münsterland. In Freckenhorst (Kreis Warendorf) sprengten Polizei-Spezialkräfte die Tür eines Wohnhauses gesprengt. Danach untersuchten sie das Objekt, vermutet wird, dass sich in dem Haus ein oder mehrere Hamas-Unterstützer aufgehalten haben sollen. Örtliche Polizeidienststelle wurden offenbar zur Unterstützung angefordert.

Auch in Münster wurden am Mittwoch zwei Objekte durchsucht, bestätigte das Bundesinnenministerium in Berlin, ohne jedoch weitere Details zu nennen. Nach Informationen unserer Zeitung handelte es sich um ein Wohnhaus im münsterischen Stadtteil Sprakel sowie um eine Einrichtung in Münster-Coerde.