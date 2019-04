„Das ist der Anfang vom Ende“

Das Thema verlangt ein sorgfältiges Nachdenken, denn es geht um nicht weniger als um Leben oder Tod. Der Deutsche Bundestag diskutiert am Donnerstag (11. April) von 9 bis ca. 11.15 Uhr in einer ethischen Grundsatzdiskussion darüber, ob ein bereits entwickelter Bluttest zur vorgeburtlichen Früherkennung der Trisomie 21 (Downsyndrom) kassenärztliche Regelleistung werden soll. Der Lokale Teilhabekreis Nottuln hat das Thema bereits diskutiert und sich klar gegen die Einführung ausgesprochen. „Werden Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft als vermeidbar angesehen?“, fragt der Lokale Teilhabekreis kritisch. Deshalb hat man sich entschieden, die Aktion „#12:21 Down ist in – nicht out“ zu unterstützen. Es sei nicht fünf, sondern 21 nach Zwölf bei diesem Thema.

Im Lokalen Teilhabekreis Nottuln arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen, um hier in der Gemeinde allen Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben zu ermöglichen. Bei einem Vorbereitungstreffen für weitere Aktionen schildern Eva-Maria Suttrup, selbst Mutter einer 32-jährigen Frau mit Downsyndrom, sowie die in den Außenwohngruppen des Stifts Tilbeck beschäftigten Michael Kreyelkamp (Teamleitung Haus Markus), Margit Venker (Teamleitung Häuser Therese und Sophia in Bösensell), Marianne Klan (Fachbereichsleitung Wohnen und Teilhabe) und Sebastian Klöpper (Teamleitung Haus Antonius), wie betroffen die Mitglieder im Teilhabekreis gewesen seien, als das Thema diskutiert wurde. Bei den Mitgliedern mit Behinderung habe es einen großen Aufschrei gegeben. „Das ist Mord“, so eine Aussage. „Dann wäre ich ja gar nicht auf der Welt“, habe ein anderes Mitglied erkannt.

Der Teilhabekreis, der bei diesem Thema auch den Teilhabebeirat und den Teilhabebeauftragten der Gemeinde Nottuln an seiner Seite weiß, befürchtet, dass eine Übernahme des Bluttests als Kassenleistung zu einem weiteren Anstieg der vorgeburtlichen Diagnostik führen wird und es dadurch zu noch mehr Abtreibungen von Kindern mit Downsyndrom kommen wird. Es sei ungeheuerlich, dass ausgerechnet nach dieser Behinderung, mit der ein glückliches, gesundes und erfülltes Leben möglich sei, gezielt gesucht und dieses Leben dann aussortiert werde.

Eva-Maria Suttrup berichtet, dass die Firma, die diesen Bluttest entwickelt habe, an weiteren Tests, auch für Trisomie 18 und 13, arbeite. „Wo führt das hin? Was macht das mit unserer Gesellschaft? Das Testen auf genetische Merkmale von Menschen als Kassenleistung ist der Anfang vom Ende.“

Je mehr vorgeburtlich getestet werden könne, umso eher werden Eltern, die sich gegen die Abtreibung entscheiden, in eine Außenseiterrolle gedrängt und müssten sich rechtfertigen, warum sie ein behindertes Kind zur Welt bringen.

Das Thema „vorgeburtlicher Bluttest zur Erkennung von Trisomie 21“ betrifft nicht nur Eltern in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und es gibt auch in anderen Ländern Initiativen, die gegen das vorgeburtliche Aussortieren Sturm laufen. Der Nottulner Teilhabekreis verweist auf eine Aktion, die makaber erscheint, wie der Teilhabekreis einräumt, aber dennoch den Kern treffe: Kanadische Eltern fordern, Menschen mit Down-Syndrom auf die Liste der vom Aussterben bedrohten Arten zu setzen.

„Menschen mit Handicap gehören zur Vielfalt des menschlichen Lebens dazu“, betont der Lokale Teilhabekreis. Und dafür möchte man die Nottulner sensibilisieren, darüber möchte man mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen. Für den 27. April (Samstag) bereitet der Teilhabekreis einen Aktionsstand auf dem Edeka-Parkplatz vor. Von 12 bis 14 Uhr stehen Mitglieder und weitere Gesprächspartner für Austausch und Informationen bereit. Außerdem werden Unterschriften gesammelt, um eine Petition gegen „Bluttests auf Downsyndrom als Kassenleistung“ zu unterstützen. Darüber hinaus plant der Teilhabekreis eine Litfaßsäule mit vielen Informationen zum Thema, die beim Stiftslauf am 4. Mai im Ortskern aufgestellt werden soll. Geplant sind außerdem Unterschriftensammlungen in den Kirchen.

► Bürgerinnen und Bürger, die Fragen zum Thema haben, sich weiter informieren oder den Teilhabekreis unterstützen möchten, können sich an die folgenden Ansprechpartner wenden: Eva-Maria Suttrup (eva.suttrup@web.de), Annette Korten (korten.a@stift-tilbeck.de) und Heinz Rütering (heinz.ruetering@t-online.de). Außerdem verweist der Nottulner Teilhabekreis auf ein Youtube-Video der kanadischen Downsyndrom-Gesellschaft und auf eine Online-Petition in Deutschland: