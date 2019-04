Wohn-Würfel auf der Laga-Pyramide

„Die Nacht, der Ort und Du.“ Mit diesen drei Begriffen wirbt das junge Hamburger Unternehmen Sleeperoo für ein Konzept, mit dem erlebnisreiche Übernachtungen an spannenden Orten angeboten werden. Egal, ob an der idyllischen Badestellein der Holsteinischen Schweiz, auf der Seebrücke an der Nordsee, im Dinosaurier-Park, auf der Alpaka-Farm oder im Museum – Sleeperoo inszeniert nach eigenen Angaben „atemberaubende Spots“.

Demnächst ist einer davon auch in Gronau zu finden: Auf der Laga-Pyramide soll in den kommenden Wochen ein sogenannter Sleeperoo-Cube für Übernachtungsgäste, die eine individuelle Schlafstätte suchen, errichtet werden.

Am Standort werde in den Sommermonaten „ein besonderes Erlebnis outside“ geboten, so Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick am Dienstagabend im Bauausschuss. Für das Stadtmarketing sei das eine „wunderbare Idee“, um auf die Stadt aufmerksam zu machen, freute sich der Stadtbaurat.

Chillbox mit Snacks und Getränken

Übernachtet wird im Sleeperoo-Cube auf einer 1,60 mal zwei Meter großen Matratze. Der Wohn-Würfel bietet dabei Platz für ein oder zwei Erwachsene und ein Kind. Die gesamte Ausstattung ist aus nachhaltigem Material hergestellt, Licht spenden integrierte LED-Leuchten. Drei große Panoramafenster ermöglichen den Blick auf die Umgebung oder auch in den Himmel. Bei weniger schönem Wetter ist der Cube wetterfest zu verschließen.

Für die Gäste wird eine sogenannte Chillbox mit Snacks und Getränken bereitgestellt. Im Zuge der Buchung erhalten die Gäste auch Informationen über – für sie dann per Schlüssel – zugängliche sanitäre Anlagen im Umfeld. Das Konzept von Sleeperoo überzeugte im Jahr 2018 in der Vox-Sendung „Höhle der Löwen“ und brachte dem Hamburger Unternehmen zusätzlich eine Nominierung für den Deutschen Tourismuspreis 2018 ein.

Aufgrund von Fragen zur Strom- und Sanitär-Versorgung am Standort Laga-Pyramide konnte Stadtbaurat Groß-Holtick im Bauausschuss beruhigen: Die Gäste wüssten im Vorfeld, auf welche Situation sie sich einlassen, das mache den besonderen Erlebnischarakter aus. Durch das Angebot von Sanitär-Anlagen in der Umgebung sei sichergestellt, dass „niemand mit dem Klappspaten rumläuft“, so Groß-Holtick.

Keine Konkurrenz zu Hotelangeboten

Katharina Detert (Stadtmarketing) machte gegenüber den WN deutlich, dass der Kontakt zum Hamburger Unternehmen Ende 2018 gesucht worden sei. „Die fanden die Idee cool, in der Musikstadt Gronau, direkt neben dem Rock’n’Popmuseum am Lindenberg-Platz einen Cube-Standort mit Blick über das Laga-Gelände zu schaffen.“ Danach sei es an die konkrete Planung gegangen, denn: „Es gibt im Zusammenhang mit dem Konzept schon besondere Herausforderungen und Gegebenheiten, die wir beachten müssen“, so Detert. So galt es etwa Regelungen für den Zutritt zum nachts verschlossenen Laga-Gelände oder auch die Sanitärfrage zu treffen. Das sei aber alles inzwischen gelöst.

Katharina Detert freut sich, dass das Stadtmarketing für Gronau mit dem Sleeperoo-Cube ein weiteres Alleinstellungsmerkmal erhält. „Meines Wissens sind wir die erste Kommune im Münsterland, die das Angebot macht.“

Die besondere Übernachtung sei übrigens nicht als Konkurrenz zu Hotelangeboten zu sehen, so Detert. Vielmehr könne dieses Reise-Highlight mit deren Programmen – etwa mehrtägigen Aufenthalten für Radfahrer – kombiniert werden.