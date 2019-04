Ein 71-jähriger Mann soll in Rhede so lange auf ein am Boden liegendes Pferd eingeschlagen haben, dass es sich kaum noch bewegt hat. Das hat die Polizei am Donnerstag berichtet. Zeugen hatten den Mann auf dem Gelände einer Reiteranlage dabei beobachtet und die Polizei gerufen.

Nach ihren Worten hatte der Angestellte der Reiteranlage versucht, das Pferd vor eine Kutsche zu spannen, um mit ihm zu trainieren. Dabei habe das Tier nicht wie gewünscht pariert und sei zu Fall gekommen. Anschließend habe der Mann zugeschlagen. Das Tier habe daraufhin über eine Stunde mit angelegtem Kutschenhalfter auf dem Betonboden gelegen.

Zeugin hilft Pferd

Nachdem Anwesende den 71-Jährigen aufgefordert hätten, das Pferd nicht weiter zu schlagen, habe er diese aufgefordert „abzuhauen“ und mit der Peitsche auch in Richtung der Personen geschlagen. Diese hätten ausweichen können und seien nicht getroffen worden. Wie es in dem Polizeibericht weiter heißt, habe eine der Zeuginnen dem Tier geholfen und ihm das verdrehte Geschirr abgenommen.

Gegenüber den Polizeibeamten hat der Mann bestritten, das Tier misshandelt zu haben. Er habe lediglich das Pferd für Fahrten mit Gespann vorbereiten wollen. Die Besitzerin habe ihm das Tier für diese Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Polizeibeamten stellten bei dem Tier augenscheinlich frische Verletzungen fest und zogen das Veterinäramt hinzu. Sie leiteten daraufhin ein Strafverfahren ein.