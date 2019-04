Die Temperaturen befinden sich bis zum Wochenende auf Talfahrt. Der Dienst Wetterkontor hat für das Wochenende in Münster Höchsttemperaturen von sieben Grad angekündigt, sogar Schneeregen soll es am Samstag geben. Nachts wird Bodenfrost auch wieder Thema sein. "Diese Kaltlufteinbrüche sind im April nichts Ungewöhnliches", sagt Jürgen Schmidt, Diplom-Meteorologe bei Wetterkontor.

Die kalte Luft zieht sich zu dieser Jahreszeit in den Norden Europas zurück, wo in vielen Regionen noch Schnee liegt. Durch bestimmte Wetterlagen, wie an diesem Wochenende, schafft sie es manchmal bis nach Deutschland und noch südlicher. "Wir haben zwar ein stabiles Hoch östliches von uns, ein Tropfen, der mit kalter Luft gefüllt ist, wandert aber genau über uns bis in den Mittelmeer-Raum", erklärt der Wetterexperte.

Bald wird es wieder milder

So wird die Hauptkaltluft über das nördliche und westliche Deutschland hinwegziehen. "Diese Wetterlage könnte im Winter für richtig kaltes Wetter und Dauerfrost sorgen", sagt Schmidt und weist auf das klirrend kalte Wetter im ganzen Land hin, das Ende Februar und Anfang März 2018 herrschte. Dadurch, dass die Sonne im April kräftiger als in den Wintermonaten ist, falle dieser Kaltluft-Einbruch aber nicht ganz so frisch aus.

"Mildere Temperaturen setzen sich aber schnell wieder durch", betont Schmidt. Schon ab Montag steigen die Temperaturen und befinden sich zu Wochenmitte bei rund 15 Grad. "Sogar 20 Grad sind am Oster-Wochenende nicht auszuschließen", blickt der Wetterexperte auf das Ende der nächsten Woche.

„ Von den Temperaturen ist Ostern aber ein toller Ausgleich zum Wetter an diesem Wochenende. " Jürgen Schmidt, Diplom-Meteorologe

Ob es dann trocken bleibt oder ob es Regen geben soll, stehe noch nicht fest. "Von den Temperaturen ist Ostern aber ein toller Ausgleich zum Wetter an diesem Wochenende", fasst Schmidt zusammen.

Für Pollen-Allergiker gibt es aber auch trotz kühler Temperaturen kaum Entlastung. Vor allem Birken-Pollen fliegen derzeit umher.