Mordkommission ermittelt: 56-Jähriger in Untersuchungshaft

Brand einer Lagerhalle in Bocholt

Bocholt -

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Bocholt am Freitagmorgen ermittelt jetzt eine Mordkommission zur Klärung des Tathergangs. Dem bereits am Freitag festgenommenen 56-jährigen Tatverdächtigen wird versuchter Mord vorgeworfen.