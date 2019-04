Alkoholisierte Frau zeigt Unfallflucht an

Gronau -

Die Polizei ist am Sontag gegen 2:25 Uhr zu einem Unfall auf der B 54 gerufen worden. Was die Polizeibeamten antrafen: Eine alkoholisierte Autofahrerin, die von einem Ausweichmanöver berichtete. Um Klarheit in die Angelegenheit zu bringen, werden nun Zeugen gesucht.