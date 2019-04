Bund will nicht für Flüchtlinge zahlen: Kommunen laufen Sturm gegen Scholz

Es geht um Geld, um sehr viel Geld: Mehr als 100 Millionen Euro müssten die Kommunen im Münsterland schon im nächsten Jahr draufzahlen, sollte der Bund sich aus der Finanzierung der Flüchtlingspolitik zurückziehen. Und genau das will Olaf Scholz tun. Gegen diese Pläne des Bundesfinanzministers laufen jetzt die vier Landräte im Münsterland und Münsters Oberbürgermeister Sturm.

Einen wichtigen Bündnispartner wissen sie an ihrer Seite: Ministerpräsident Armin Laschet. Der hatte als Folge einer solchen Maßnahme bereits Steuererhöhungen in den Kommunen prognostiziert. Außerdem zündele der Bund an einem Konflikt, den man gerad erst befriedet habe, so Laschet.

Für diese klaren Worte dankten dem Ministerpräsidenten jetzt die vier Landräte Dr. Kai Zwicker (Borken), Dr. Christian Pellengahr (Coesfeld), Dr. Klaus Effing (Steinfurt) und Dr. Olaf Gericke (Warendorf) sowie Oberbürgermeister Markus Lewe (Münster).

In einem Pressegespräch empörte sich Gericke als Sprecher der Landräte über den „finanzpolitischen Kahlschlag bei der Flüchtlingspolitik“, den der Bund plane. „Allein im Kreis Warendorf fallen jeden Monat eine halbe Million Euro für die Unterkunftskosten von rund 2000 Flüchtlingen an“, sagte Gericke. Tendenziell steigen diese Ausgaben. Denn sobald sie anerkannt sind, beziehen die Flüchtlinge in der Regel Hartz-IV-Leistungen. „Unser Jobcenter rechnet für eine durchschnittliche Inte­gration inklusive Berufsausbildung 5,5 bis 7,5 Jahre. Die Integration geht eben nicht so schnell wie gedacht.“

Und in dieser Situation wolle der Bund jetzt die stark steigenden Kosten der Unterkunft nicht mehr komplett erstatten. „Das würde die fünf Jobcenter im Münsterland etwa 33 Millionen Euro kosten.“ Zusätzlich sollen ab 2020 auch die Integrationspauschale und die Asylbewerberpauschale gestrichen werden. Unterm Strich fehlen dann mehr als 100 Millionen Euro für die Flüchtlinge, errechnete Warendorfs Kreiskämmerer Dr. Stefan Funke.

Im Münsterland leben heute mehr als 11.000 Flüchtlinge von „Hartz IV“. „Wir wollen diese Menschen so integrieren, dass sie hier arbeiten können“, so Gericke. Dazu gehörten Sprachkurse und die Vermittlung in Arbeit. „Integration erfolgt eben nicht in Berlin-Mitte, sondern in den Kommunen.“

Kommunen wollen Rückzug des Bundes nicht hinnehmen

Deswegen seien die Pläne des Bundes ein verheerendes Signal. Die Kommunen würden den Rückzug des Bundes aber nicht hinnehmen, kündigte Gericke an. „Die kommunalen Spitzenverbände protestieren, wir werden den Kontakt zu den Bundestagsabgeordneten suchen – und alles nur Mögliche tun, um diesen Schritt zu verhindern.“