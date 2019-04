Bauer wandelt Land in Blühwiesen

-Von Rupert Joemann- Die Diskussion über die Art der landwirtschaftlichen Nutzung in unserer Region nimmt immer mehr Fahrt auf. Die Stimmen werden lauter, die Veränderungen fordern. Unter anderem die hohen Nitratwerte im Wasser und der recht hohe Anteil am Mais an der Anbaufläche sorgen für Ärger.Ein weiteres Thema ist die Biodiversität. Dabei gewinnt man den Eindruck, hier liege der Fokus fast ausschließlich auf Blühstreifen und -wiesen, um Bienen zu retten. Die Bienen als alles selig machende Insekten.Laut UN-Definition geht es bei der Biodiversität insgesamt um die genetische Vielfalt. Für Greenpeace umfasst Biodiversität die Vielfalt der Ökosysteme, die Vielfalt der Arten und die genetische Vielfalt innerhalb der Arten.Andreas Schulze Gemen macht jetzt einen ungewöhnlichen Schritt. Er bietet an, Ackerflächen in Blühwiesen umzuwandeln. Die Größe der Gesamtfläche lässt er offen. Er möchte sich am Interesse der Menschen orientieren.Damit macht sich der Landwirt sicher nicht bei allen Kollegen beliebt. Ackerflächen sind ein kostbares Gut. Die steigenden Pachtpreise sind ein Beleg.Der Vorstoß von Andreas Schulze Gemen ist aber auch ein Indiz, dass ein Umdenken bei den Bauern stattfindet. „Ich kann nicht tatenlos zusehen beim Bienensterben, sondern muss jetzt etwas dagegen tun“, so Schulze Gemen.Mit professioneller Hilfe einer Werbeagentur geht der Bauer aktiv in die Vermarktung von Blühwiesen. Schulze Gemen will, neben dem Fördern des Artenschutzes, auch eine neue Einnahmequelle entwickeln. In dieser konsequenten Form ist das ein neuer Ansatz in der Region. Es zeigt: Die Landwirtschaft sucht neue Wege-