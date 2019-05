Update (29.05.): Aktualisieren konnte die Polizei jetzt ihre Fahndung nach einem unbekannten Betrüger: Der Mann hatte im Dezember vergangenen Jahres eine Frau aus dem Kreis Borken bei einem angeblichen Verkauf von Pferden in Rotterdam betrogen. Inzwischen liegen Bilder des mutmaßlichen Täters aus einer Überwachungskamera vor.

Ursprungsbericht (18.04.2019): Mehrere Tausend Euro leichter ist eine Pferdevermittlerin aus dem Kreis Borken, die auf einen Betrüger hereingefallen ist. Der unbekannte Tatverdächtige gab sich nach Angaben der Polizei als Sohn eines spanischen Großinvestors aus und nannte sich Alexander Ortega. Er traf sich laut Polizei nach mehreren Vorgesprächen - unter anderem bei einem Treffen in einem Prager Hotel - am 3. Dezember mit der Frau in einem Hotel in Rotterdam, um die Verträge über den Verkauf von zwölf Reitponys abzuschließen.

Vereinbart war die Überweisung des Kaufpreises in beträchtlicher Höhe. Als Gegenleistung sollte die Geschädigte ein Springpferd zum Preis von mehreren Tausend Euro in bar kaufen. In Rotterdam ließ der Tatverdächtige die Geschädigte zur Ablenkung in eine Tasche mit falschen 200-Euro-Scheinen blicken. Er nutzte diese Gelegenheit, entriss der Geschädigten den Beutel mit dem Bargeld und flüchtete.

Die Polizei im Kreis Borken (Telefon: 02861/900-0, poststelle.borken@polizei.nrw.de) bittet um Hinweise zu dem Tatverdächtigen, von dem ein Phantombild erstellt wurde.

Phantombild des Tatvedächtigen Foto: LKA NRW