Zwischen den Anschlussstellen Flughafen Münster/Osnabrück und Greven ist es am Donnerstagmorgen (18.04.) zu einem Unfall gekommen. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei berichtete, war durch die notwendige Bergung des beteiligten Lastwagens bis acht Uhr in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur eine Spur frei. Es entstanden längere Rückstaus.

Nach der Bergung des Lkw dauerten die Aufräumarbeiten an der Mittelleitplanke auch am Vormittag noch an. Dafür sind die linken Fahrspuren weiterhin gesperrt. Der Verkehr wird aktuell über die rechte und die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.