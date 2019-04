Ex-Pastor Michel Malcin startet per Doppeldecker ins neue Leben

Es regnet an diesem Mittwoch in Ibbenbüren. Ja, es schüttet, doch beim Schritt durch die hintere Tür in den alten Doppeldecker-Bus auf dem Neumarkt bleibt alles Schlechte draußen. Die heimelige Atmosphäre, die ulkig-kitschige Gemütlichkeit nimmt den Besucher sofort ein. „Ich versuche nicht mehr, die Welt zu retten“, sagt Ex-Pfarrer Michel Malcin mit einer gesunden Portion Selbstironie. „Ich versuche nur, den Tag ein bisschen schöner zu machen.“

Dazu hat er einen 59 Jahre alten Doppeldeckerbus zum ­rollenden Café umgebaut. Mittwochs und freitags steht der 39-Jährige in Ibbenbüren, samstags und sonntags in Tecklen burg. „Jeden Tag neue Menschen, jeden Tag ein neuer Ort“ – in dieser Unstetigkeit hat Michel Malcin seine Ruhe gefunden.

Die war dem gebürtigen Thüringer abhandengekommen. Sieben Jahre hatte er in seiner Heimat als Pfarrer in einer evangelischen Freikirche gewirkt. Als 2009 in Ibbenbüren eine neue Gemeinde gegründet wurde, zog Malcin mit seiner Familie ins Münsterland. „Ich hatte vorher nie von Ibben­büren gehört“ – aber er fand sich schnell zurecht. „Ich war mit Begeisterung und Leidenschaft Pastor.“

Ex-Pastor Michel Malcin und sein "Genussbus Doppellecker" 1/24 Einen alten Doppeldecker-Bus hat Michel Malcin zu einem rollenden Café umgebaut. Seither tourt er mit dem Blickfang durchs Münsterland. Foto: www.doppellecker.de

Die Speisen und Getränke sind allesamt Bio, regional - oder zumindest fair gehandelt. Foto: www.doppellecker.de

Willkommen in den 60ern: Michel Malcin auf dem Oberdeck seines rollenden Cafés. Foto: Gunnar A. Pier

Um den Bus fahren zu dürfen, musste Michel Malcin eigens einen passenden Führerschein machen. Foto: www.doppellecker.de

„Ich habe mich selbst vernachlässigt.“

Doch sein Leben zwischen Arbeit und Familie, zwischen eigenen Bedürfnissen und denen seiner Gemeindemitglieder fraß ihn auf. „Ich habe mich selbst vernachlässigt“, erklärt er. „Ich kannte Gott und die Welt – aber mich selbst nicht.“

Irgendwann sei ihm aufgefallen: „Ich weiß nicht mal, wo der Spielplatz meiner Kinder ist.“ Eine zunehmende Antriebs­losigkeit belastete ihn, „ich habe gar nichts mehr geschafft.“ Als ihn eine regelrechte Angst vor dem Ende der Ferien umtrieb, thematisierte er seine Probleme. „Ich musste etwas ändern! Wenn die Seele krank ist, ist alles schwierig.“ Seine Mitstreiter rieten ihm, zum Arzt zu gehen. Das war 2017.

Elf Wochen in der Klinik

Dann ging alles ganz schnell. Elf Wochen in einer Klinik, davon die ersten vier Wochen mit Kontaktsperre: „Das hat mir gutgetan!“ Mit neuer Kraft und genesener Seele kam ­Michel Malcin zurück. „Ich konnte plötzlich lange mit den Kindern spielen“, nennt er als Beispiel. Vorher hatte er nur die Muße für ein paar Minuten Mau-Mau oder Memory, dann spürte er, dass er weitermusste – „die Welt retten“, wie er heute augenzwinkernd sagt.

„Ich wollte Pastor bleiben“, betont er. Und doch stieg er aus und unterschrieb einen Auflösungsvertrag. In der folgenden Zeit reifte die Idee, dass ein Café sein Ding sein könnte. „Ich wollte einen Ort schaffen, an dem Menschen sich wohlfühlen.“ Wie vormals in der Kirche, nur eben ganz anders.

Der Bus

Dann kam der Doppeldecker-Bus in sein Leben. Baujahr 1960, knapp elf Meter lang, 2,5 Meter breit und 4,10 Meter hoch. Ursprünglich fuhr er als Linienbus durch West-Berlin, die letzten 20 Jahre stand er abgemeldet herum, zuletzt in Berlin. Malcin fand ihn in den Ebay-Kleinanzeigen – für 15.000 Euro: „Der war ziemlich hinüber“.

Himmelfahrtskommando für den Ex-Pfarrer

Ein schrottreifer Bus und ein Besitzer ohne Schrauber-Kenntnisse und passenden Führerschein – eigentlich ein Himmelfahrtskommando für den Ex-Pfarrer. „Aber das war meine Idee, mein Traum!“ Also verinnerlichte Malcin ein ­Zitat von Pippi Langstrumpf: „Das habe ich noch nie vorher versucht. Also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe!“

Innerhalb von ein paar Tagen machte er den Führerschein und juckelte mit dem 110-PS-Bus von Berlin nach Ibben­büren. Höchstgeschwindigkeit: 85 Kilometer pro Stunde.

„Das war herausfordernd“, sagt Malcin

Zu Hause angekommen, begann er die Restaurierung des ­alten Schätzchens. Schleifen, schweißen, sägen, nähen – „wenn man das nicht kann, dann lernt man das eben“. Manchmal halfen Freunde und Bekannte, oft auch Heim­werker-Videos bei Youtube. „Das war herausfordernd“, sagt Malcin. Dass er es nicht „schwierig“ oder „kompliziert“ oder „anstrengend“ nennt, spricht schon wieder Bände. Seine ­Familie und er lebten zu der Zeit vom Arbeitslosengeld.

Ein Gründerzuschuss half ihm und seinem „Genussbus Doppellecker“ schließlich auf die Straße. „Seit November bin ich da!“ Das Baujahr des aufgemöbelten Oldtimers inspirierte zum Ambiente: Alles folgt dem Style der 50er und 60er Jahre. Michel Malcin kleidet sich mit seinem Anzug mit breitem Revers und der Mütze so, als sei er von damals übrig ­geblieben. Interieur, nostalgisches Geschirr, altertümliche Schlagermusik – alles passt. „Hier geht es überhaupt nicht um Religion“, betont er. „Aber das alles, diese Entschleunigung hier, ist gut für die Seele.“

Alles bio

Dazu setzt er auf ein hochwertiges Angebot. Kaffee, Tee, Kuchen, Suppe, Stullen mit ­Serrano-Schinken, Käse, Marmelade – „alles ist bio, regional oder zumindest fair gehandelt.“ An einem erstklassigen Kaffee-Vollautomaten hat er jedenfalls nicht gespart.

Und wer etwas Gutes tun möchte, bestellt einen „Kaffee für Alex“. Alex war ein Freund von Michel Malcin, der sich auch finanziell am Bus-Projekt beteiligte, bevor er an einer Krankheit starb. Wer nun einen „Kaffee für Alex“ bestellt, zahlt zwei Euro – den Kaffee bekommt jemand, der sich gerade keinen leisten könnte. Der Erlös wiederum soll – neben Spenden und Trinkgeldern – für die Einrichtung einer Suppenküche ein­gesetzt werden.

Angekommen

Für die nächste Zeit hofft der 39-Jährige auf mehr Buchungen für Feierlichkeiten und weitere Standplätze für sein rollendes Kaffeehaus. Die außergewöhnlichen Abmessungen machen es ihm nicht immer leicht, in Innenstädten zugelassen zu werden. Aber Michel Malcin hat in den vergangenen zwei Jahren schon so viel geschafft, dass alles, was noch vor ihm liegt, eine Kleinigkeit sein sollte. Herausfordernd eben. Und wo auch immer er mit seinem Genussbus steht: Angekommen ist er sowieso.

http://www.doppellecker.de