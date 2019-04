Ernte und Wälder sind akut von Dürre gefährdet

Knochentrockene Böden, sterbende Wälder – kaum haben Land- und Forstwirte in NRW die Dürreschäden des vergangenen Sommers einigermaßen überstanden, kündigt sich neues Unheil an. „Der wenige Niederschlag im Winter reicht nicht im Ansatz aus, um die Trockenheit des vergangenen Jahres auszugleichen. Jetzt warten alle schon wieder auf Regen“, sagt Uwe Spangenberg, Sprecher der Landwirtschaftskammer in Münster.

Besonders kritisch ist die Lage im Münsterland. Grund sind die in der Region weit verbreiteten Sandböden. Durch den Wind wird dort der Staub aufgewirbelt, greift die Pflanzen an. Bedroht ist neben der Getreideernte auch der Kartoffel-, Zwiebel- und Spinatanbau. „Wir bräuchten 30 bis 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, am besten 50 Liter.“ Die Verbraucher dürften diese Folgen schon bald an der Supermarktkasse zu spüren bekommen.

Schnelles Handeln gefragt

Auch die Situation im heimischen Wald ist katastrophal. „Der Borkenkäfer hat in NRW bereits über zwei Millionen Festmeter Fichtenholz befallen“, sagt Baron Heereman, Vorsitzender des Waldbauernverbandes NRW, unserer Zeitung. „Die lange Trockenheit wird auch zu einem Absterben von Laubbäumen wie Buche und Eiche führen.“

Durch die Trockenheit und das Sturmtief Friederike fanden die Borkenkäfer fast schon ideale Vermehrungsbedingungen vor. Baron Heereman: „Mehrere Käfergenerationen in einem Jahr haben die Anzahl der Käfer in astronomische Höhen anwachsen lassen.“ Schon jetzt – Ende April – haben einige Forstämter in Ostwestfalen die ersten Borkenkäfer entdeckt. Umso dringender ist für die privaten Waldbauern schnelle finanzielle, steuerliche und tatsächliche Hilfe.

„Wir müssen jetzt handeln und den Borkenkäfer effektiv bekämpfen. Hier ist nicht nur die finanzielle Hilfe, sondern eine unbürokratische Umsetzung durch die Landesregierung gefragt, um noch größere Schäden in unseren Wäldern zu verhindern“, so Heereman weiter. Die Hilfsgelder würden „Eins-zu-eins“ in den Wald fließen, verspricht Heereman.