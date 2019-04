Für drei Monate wird der betreffende Raser keine weiteren Verkehrssünden begehen: So lange muss er seinen Führerschein abgeben. Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts von mehr als 70 km/h winken drei Monate Fahrverbot, ein Bußgeld von 1200 Euro und zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei.

Dasselbe Schicksal erwartet einen Motorradfahrer, der auf der Schermbecker Straße in Raesfeld außerorts 88 km/h schneller war als erlaubt. Innerorts lagen die zwei gravierendsten Geschwindigkeitsüberschreitungen bei 24 km/h in Ahaus-Graes und bei 25 km/h in Raesfeld.

Insgesamt überschritten 1297 Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit - ein Anteil von fünf Prozent an den gemessenen 24.612 Autofahrern. 238 Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. In den übrigen 1.059 Fällen wurden vor Ort Verwarnungsgelder fällig bzw. Zahlscheine ausgehändigt oder zugestellt. 14 Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.