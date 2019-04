Nachts in der Notaufnahme

Dr. Hermann-Josef Hassels steht im Wartesaal der chirurgischen Notaufnahme. Sein Blick schweift über die etwa 30 leeren Holzstühle und den bei Kindern beliebten ausrangierten Autoscooter-Wagen. „Es kann schon mal sein, dass die Leute hier keinen Sitzplatz mehr finden. Aber das ist wie mit dem Aprilwetter. Das kann man auch nicht planen“, sagt der Leitende Oberarzt in den Christophorus-Kliniken in Coesfeld mit einem Schmunzeln auf den Lippen.

In der vergangenen Nacht haben seine Kollegen noch bis in den frühen Morgen Notfälle operiert. An diesem Abend ist es ruhiger. Gemeinsam mit zwei Pflegekräften kümmert sich Hassels vorwiegend um einige Kinder und ihre besorgten Eltern. Eine Mutter kommt mit ihrem Fünfjährigen in den Behandlungsraum. Der Junge hat sich beim Sturz von einer Leiter das Kinn aufgeschlagen. „Das muss geklebt werden“, erklärt Hassels, nachdem er seinen Patienten auf neurologische Auffälligkeiten untersucht hat. Während die Mutter auf ihrem Stuhl unruhig hin und her rutscht, erträgt ihr Sohn die Prozedur ohne eine Miene zu verziehen – tapferer kleiner Mann.

Verdacht auf Gehirnerschütterung

Ein weiterer Junge ist beim Spielen auf den Kopf gestürzt und musste sich kurz darauf mehrfach übergeben. Sein Vater trägt ihn durch die Klinik. „Es besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung“, diagnostiziert Hassels. Da der Junge bei den folgenden Untersuchungen aber einen unauffälligen Eindruck macht, stellt er den Eltern frei, das Kind wieder mitzunehmen oder über Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus zu belassen. Nach kurzem Ringen entscheidet sich die Familie, gemeinsam nach Hause zu fahren.

„Das waren beides klassische Notfälle“, sagt der Arzt. Das kann man längst nicht über alle der 19 744 Patientenkontakte sagen, die in der Notaufnahme des Coesfelder Krankenhauses im vergangenen Jahr aufgeschlagen sind. „Wir führen da keine Listen, aber wir haben täglich auch Patienten, die nicht hierhergehören.“ Ein Extrembeispiel: „Einmal kam mitten in der Nacht eine Patientin, die nicht schlafen konnte und sich vor ihrem Urlaub einfach noch einmal durchchecken lassen wollte. Da muss man sich schon zusammenreißen“, erzählt Hassels.

Jeder wird untersucht

Untersucht wird auf seiner Station dennoch jeder – auch wenn die Wartezeiten manchmal lang sind. Wird bei der Erstbegutachtung durch eine Pflegekraft keine Dringlichkeit festgestellt, werden alle hereinkommenden Notfälle vorgezogen. Tagsüber wird in diesen Fällen der Gang zum Hausarzt empfohlen.

Freitagnachmittags und montagmorgens sei es am vollsten, sagt Hassels, als eine Zehnjährige mit Schmerzen im Fuß ins Behandlungszimmer geführt wird. Nach kurzer Begutachtung und dem Auftragen einer schmerzlindernden Salbe darf sie wieder nach Hause. „Das ist so ein Fall, der eigentlich nicht ins Krankenhaus, sondern zum Hausarzt gehört. „Das Kind hat seit Tagen leichte Beschwerden im Fuß, hat keinen Unfall erlitten, es sind keine Vorerkrankungen bekannt und die körperliche Untersuchung zeigt keine Auffälligkeiten“, erklärt Hassels. Doch der Hausarzt hat Mutter und Kind nach telefonischem Kontakt direkt ins Krankenhaus verwiesen. „Bei so einer Empfehlung ist es dann auch sinnvoll, dieser zu folgen“, so der Mediziner.

Untersuchungsmarathon

Noch während er das Mädchen untersucht, bringt ein Krankenwagen eine ältere Dame, die gestürzt war. Da sie Blutverdünner nimmt, gilt sie als Notfall. Für sie beginnt ein Untersuchungsmarathon mit Computertomografie des Schädels und Röntgen des Knies. Sie wird vorsorglich über Nacht bleiben müssen. Für Hassels Alltag – und dennoch wirkt er sehr zufrieden. „Ich sehe meist direkt die Resultate meiner Arbeit und ich kann vielen Menschen helfen. Das ist das Schöne an meinem Beruf.“