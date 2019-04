Ascheberg -

Nach einem Auffahrunfall war die Autobahn 1 bei Ascheberg in Richtung Dortmund am Freitagnachmittag zwischenzeitlich vollgesperrt - der Verkehr staute sich auf weiten Abschnitten. Am Abend gab die Polizei die Fahrbahn wieder frei. Ein 54-Jähriger wurde bei dem Unfall schwer verletzt.