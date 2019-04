Kampf den haarigen Raupen

Die Stadt Gronau wird keine präventiven Maßnahmen gegen den Befall von Bäumen mit dem Eichenprozessionsspinner durchführen. Das teilte jetzt die Stadtverwaltung auf Anfrage der WN-Redaktion mit. Als Grund dafür wird die fehlende Effektivität solcher Maßnahmen genannt. In anderen Kommunen des Kreises Borken seien solche Präventivmaßnahmen in der Vergangenheit vereinzelt durchgeführt worden.

Die städtischen Haushalte seien dadurch immens belastend worden, die Präventionsmaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner (EPS) hätten indes kaum Wirkung entfaltet. Mit dem Ergebnis, dass die Gespinste im Jahresverlauf zusätzlich zu den durchgeführten Präventionsschlägen durch Fachpersonal abzusaugen waren. „Daher hat sich die Stadt Gronau dazu entschieden, auch in 2019 keine Präventionsmaßnahmen durchzuführen, sondern die Gespinste bei Auftreten in hoch frequentierten Bereichen fachmännisch absaugen zu lassen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Im städtischen Haushalt sind hierfür nach Angaben der Stadt Mittel in Höhe von rund 20 000 Euro veranschlagt.

Bocholt und Münster gehen andere Wege

Andere Städte gehen da andere Wege. Die Stadt Bocholt etwa hat im Etat 2019 rund 100 000 Euro für die Bekämpfung der Raupen eingestellt. Just in diesen Tagen werden biologische Mittel auf Eichenprozessionsspinner versprüht. Eingesetzt wird dabei Aach angaben der Stadt ein biologisches Präparat, das für Mensch und Tier bei sachgerechter Anwendung als unbedenklich gilt. Das Mittel hemmt die Entwicklung der Raupen, so dass sie keine Nesselhärchen mehr ausbilden können. In diesem Jahr führen die Maßnahmen der Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt gemeinsam mit einem Unternehmen durch.

Auch die Stadt Münster setzt auf den vorbeugenden Sprüh-Angriff. In diesen Tagen werden nach Angaben der Stadt rund 1000 Eichen mit einem Biozid behandelt.

In den benachbarten Niederlanden gibt es unterschiedliche Theorien über das richtige Vorgehen gegen den Eichenprozessionsspinner. In Apeldoorn setzt die Gemeinde auf eine Doppelstrategie: Hier werden einerseits Biozide gegen den Befall eingesetzt – dabei wird in Tag- und Nachtschichten gearbeitet, wie die Zeitung Twentsche Courant Tubantia meldet. Außerdem werden Meisenkästen aufgehängt, weil diese Vögel die Raupen auf dem Speiseplan stehen haben.

Andere niederländische Kommunen – etwa Hengelo – beobachten das Meisen-Experiment nach eigenen Angaben zwar mit Interesse. Nach ihrer Meinung ist aber die Wirkung nicht bewiesen. Und so wollen sie davon absehen, auf öffentlichen Grünflächen Meisenkästen aufzuhängen.