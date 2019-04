Schwerelos im Weltall schweben oder in einem tropischen Korallenriff mit bunten Fischen und einem Wal tauchen: Das Cabrio macht diese Träume wahr. Nicht wirklich, aber immerhin virtuell. Dank einer nagelneuen Technik, die über den großen Teich aus Amerika ins Sendener Bad schwappt, wird es möglich. Am Freitag und Samstag (3. und 4. Mai) bietet das Cabrio seinen Gästen „Virtual-Reality-Schnorcheln“ (VR-Schnorcheln) an.

„Dafür stehen insgesamt sechs wasserdichte Masken samt Display bereit, auf denen 360-Grad-Anwendungen abgespielt werden“, erläutert Betriebsleiter Michael Siemann. Der Gast treibt dabei, wie beim Schnorcheln, bäuchlings auf dem Wasser und sieht auf dem Display einen Film – wahlweise von einer Unterwasser-Welt oder einem Flug im Weltraum. Bewegt er den Kopf, erkennt dies die Maske und die virtuellen Bilder folgen nahtlos der entsprechenden Blickrichtung. „Auf diese Weise entsteht ein atemberaubendes Erlebnis“, verspricht Siemann, der VR-Schnorcheln selbst schon ausprobieren durfte. Das Cabrio sei eines der ersten Bäder in ganz Deutschland, die ihren Gästen die neue Technik präsentieren.

Das Vergnügen ist freilich nicht kostenlos. Wer einen der beiden Filme „freischwebend“ im Wasser erleben möchte, muss vier Euro zusätzlich zum Eintrittspreis bezahlen. Anmeldungen werden persönlich vor Ort im Cabrio entgegengenommen. An den Tagen selbst können ansonsten keine freien Plätze garantiert werden. Am Freitag (3. Mai) kann VR-Schnorcheln zwischen 16 und 20 Uhr gebucht werden. Am Samstag (4. Mai) ist dies von 9 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr möglich.