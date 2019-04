Skelett gehört zu einem Haustier

2005 waren Archäologen elektrisiert: Beim Bau der heutigen Südallee wurden Spuren einer frühmittelalterlichen Siedlung entdeckt. Im Trassenbereich entdeckten sie zwei Ost-West ausgerichtete Grundrisse großer Wohn-Stall-Häuser, etwa 20 Meter lang und fünf bis sechs Meter breit. Zehn Jahre später waren die Forscher wieder hellwach als die Pläne der Gemeinde Ascheberg zur Königsallee bei den sogenannten Trägern öffentlicher Belange vorgelegt wurden. Die Archäologen meldeten Buddelbedarf an. Zu Tage befördert wurde eine Hundeskelett, das von Experten genauer untersucht werden sollte. Jetzt steht fest: Er gehört nicht zur frühmittelalterlichen Siedlung, wurde 1677 und 1921 begraben und war bis zum Tod vermutlich ein beliebtes Haustier.

Zurück ins Jahr 2005: Neben einem fünfeckigen Speichergebäude, weiteren Pfostenkonzentrationen und einigen Gruben wurden zwei 1,50 Meter tiefe Brunnen dokumentiert. Das berichten Dr. Jürgen Gaffrey, wissenschaftlicher Referent der LWL-Archäologen, und Dr. Nadine Nolde vom Archäozoologielabor Köln in einem wissenschaftlichen Beitrag. Dort wird auch erklärt, dass mit den Königsallee-Plänen ein Bereich, der an die Südallee grenzt, sondiert wurde. Nach dem positiven Befund wurde bei schwierigen Bedingungen Anfang 2017 gegraben. Gefunden wurde ein weiterer Gebäudegrundriss, der über Außenpfosten im Westteil nachgewiesen wurde. Insgesamt war es schwierig, die Funde passend zu interpretieren. Gaffrey und Nolde bilanzieren: „Waren die Funde der Grabung von 2005 schon spärlich, erbrachte die 2017er-Kampagne noch weniger und aus sich heraus nicht näher datierbares Material.“

Blieben zwei Dinge: Spuren einer weiteren Wasserstelle, die nach dem Auswerten eines Rinderzahns in einem Speziallabor in Miami die Interpretation zulässt, dass es sich um eine zum Hofplatz gehörende Wasserstelle handelt. Weitaus interessanter, damals auch überregional berichtet, war der Fund eines kompletten Hundeskeletts. Zunächst, so die Wissenschaftler hätte alles für einen Zusammenhang zwischen Hundegrab und Mittelaltergehöft gesprochen. Eine vorab entnommene Rippe, die ebenfalls in Miami analysiert wurde, brachte einen anderen Zeithorizont 1799 plus/minus 122 Jahre.

Genauer wurde das Skelett am Rhein von Dr. Nolde und Studenten im Labor für Archäozoologie am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität zu Köln untersucht. Auf Anfrage teilt die Wissenschaftlerin mit: „Der Hund lag mit angewinkelten Beinen auf seiner linken Seite, das Skelett war bis auf einige kleine Knochen des Hand- und Fußbereiches komplett, aber sehr fragil. Es handelt sich um ein ausgewachsenes weibliches Tier, beginnende arthritische Veränderungen an den Knochen legen ein höheres Alter der Hündin nahe. Die Schulterhöhe betrug etwa 65 Zentimeter, was ungefähr der Größe eines heutigen Setters oder Dobermanns entspricht, und die Gliedmaßen waren von relativ schlankem Wuchs.“

Der Schädel sei durch das Erdreich stark verformt und eingedrückt, dennoch weise die Form des Schädels auf einen sogenannten lupoiden Typ mit kaum ausgeprägten Stop (Stirnknick) und langer Schnauze hin. Da an den Knochen keine Verletzungen zu beobachten seien, gehe man davon aus, dass weder Fleisch noch Fell (für Mützen oder Handschuhe) des Tieres genutzt wurden: „Wir vermuten, dass hier tatsächlich ein geliebtes Haustier sorgsam bestattet wurde.“