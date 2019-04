Asche, abgefüllt in handliche Fläschchen, bietet neuerdings der SC Müssingen an, um weitere Gelder für Kunstrasenplatz nebst Tartanbahn zu generieren, wenngleich die veranschlagten Eigenmittel in Höhe von 50 000 Euro durch Patenschaften und Spenden bereits zusammengekommen sind. Anlässlich des ersten Spatenstichs überreichte SC-Vorsitzender Thomas Böckenholt Bürgermeister Axel Linke am späten Freitagnachmittag eines dieser Asche-Fläschchen.

„Asche ist genug da“, bemerkte der Verwaltungschef schmunzelnd. Zuvor hatte er Paten und Sponsoren, darunter die Vertreter der Sparkasse Münsterland Ost, SC-Mitglieder, Vereinsvorstände aus Einen-Müssingen und Milte, den Architekten Rudolf Brinkmann sowie die örtlichen Ratsmitglieder, darüber informiert, wie viel „Asche“ sich die Stadt die Verwandlung des Asche- in einen Kunstrasenplatz kosten lässt, der im November 2018 erstmals den Sportausschuss beschäftigt hatte. Von den insgesamt 750 000 Euro für den 100 mal 64 Meter großen Kunstrasenplatz und die vierspurige Kunststoffbahn sowie den Bau einer Garage für die Pflegegeräte übernimmt die Stadt 700 000 Euro. 140 000 Euro davon stammen aus der Sportpauschale. Linke erinnerte daran, dass parallel zu der Maßnahme in Müssingen in Hoetmar auch ein solcher Platz entsteht. Im nächsten Jahr bekomme auch die WSU den ersehnten Kunstrasenplatz. Vor dem offiziellen Spatenstich bedankte sich Thomas Böckenholt bei allen Paten, deren Namen auf einem virtuellen Kunstrasenplatz (http://kunstrasen.sc-muessingen.de/patenschaft) nachzulesen sind. Die Namensliste lese sich wie der Veranstaltungskalender aus Einen-Müssingen, wirke „wie ein roter Faden durch das Dorfleben“, befand der SC-Vorsitzende, der mit zahlreichen Mitstreitern bei Veranstaltungen im Dorf offenbar erfolgreich die Werbetrommel für das Kunstrasenprojekt gerührt hatte. Eine große Feier werde es erst geben, wenn das „Finale gewonnen“. das Projekt beendet sei, kündigte Böckenholt an. Zuvor warte noch jede Menge Arbeit auf die SC-Mitglieder, etwa Ende Mai, wenn Pflasterarbeiten und das Aufbringen von Mutterboden auf dem Plan stehen,