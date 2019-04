Gronauerin Joana Kesenci verpasst DSDS-Sieg

Davin Herbrüggem überzeugte mit seiner ersten eigenen Single "The River" sowie mit seiner Interpretation des Bryan-Adams-Hits "(Everything I do) I do it for you" das Publikum, das per Anruf und SMS über den Sieger entscheiden durfte.

Die Gronauer Schülerin Joana Kesenci durfte zunächst mit "Sweet but Psycho" von Ava Max einen etwas schnelleren Song präsentieren, bevor sie ihren seit Freitag erhältlichen Finalsong "Like a Fool" erstmals vor Publikum aufführte.

Bei ihrer letzten Bewertungsrunde machten die Juroren Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo keinen Hehl daraus, dass sie neben dem späteren Sieger auch den zweiten männlichen Sänger Nick Ferretti als die stärksten Teilnehmer im Feld sahen. Besonders die zweite Sängerin Alicia Awa Beissert musste hingegen sich von Chefjuror Bohlen einiges an Kritik gefallen lassen. Diese deutliche Positionierung der Jury stieß nach der Show bei einigen Zuschauern auf Kritik.

Joana Kesenci aus Gronau im Finale von "Deutschland sucht den Superstar".

Der 20-jährige Davin Herbrüggen aus Oberhausen ist der Sieger der 16. Staffel der TV-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar"

Die Sänger (von links) Alicia-Awa Beissert und Joana Kesenci, Davin Herbrüggen und Nick Ferretti kommen zum Finale der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar 2019"

Nick Ferretti im Finale der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar 2019"

Dieter Bohlen

Joana Kesenci aus Gronau im Finale von "Deutschland sucht den Superstar"

Joana Kesenci aus Gronau im Finale von "Deutschland sucht den Superstar"

Nick Ferretti im Finale der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar 2019"

Oliver Geissen moderierte die Show.

Alicia-Awa Beissert im Finale von "Deutschland sucht den Superstar".

Nick Ferretti im Finale der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar 2019"

Joana Kesenci aus Gronau im Finale von "Deutschland sucht den Superstar"

Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Alicia-Awa Beissert im Finale von "Deutschland sucht den Superstar".

Joana Kesenci aus Gronau im Finale von "Deutschland sucht den Superstar"

Alicia-Awa Beissert im Finale von "Deutschland sucht den Superstar".

Nick Ferretti im Finale der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar 2019"

Joana Kesenci aus Gronau im Finale von "Deutschland sucht den Superstar"

Erstmals wird im kommenden Jahr die gleiche Jury wieder die Talentsuche begleiten. Für die in Kürze startenden Castings wurde bereits eifrig in der Show die Werbetrommel gerührt.