Drei Menschen und ein Pony wurden am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Olfen verletzt. Um kurz vor halb drei kam es an der Selmer Straße nach Angaben der Polizei zu einem Unfall. Ein 20 Jahre alter Mann aus Olfen hatte mit seinem Auto die Sandforter Straße in Richtung B236 befahren.

An der Einmündung B 236/Sandforter Straße standen laut Polizei drei Fahrzeuge, die nach links in Richtung Olfen abbiegen wollten. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der 20-jährige Olfener auf ein an der Einmündung wartendes Auto auf und schob diesen auf einen Pferdeanhänger auf.

Bei der Kollision verletzte sich der 20-Jährige schwer, er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. In dem Auto, das den Pferdeanhänger zog, saßen zwei Personen. Diese wurden laut Polizei leicht verletzt. Auch sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Das in dem Anhänger befindliche Pony wurde leicht verletzt und durch einen angeforderten Tierarzt vor Ort behandelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Sandforter Straße teilweise gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro, wie die Polizei mitteilt.