Die Hitze und Trockenheit des vergangenen Sommers ging auch an den landwirtschaftlichen Genossenschaften nicht spurlos vorbei. Dennoch erzielten die mehr als Tausend Mitgliedsunternehmen des Genossenschaftverbandes – Verband der Region (Neu-Isenburg) 2018 einen stabilen Umsatz von 19,7 Milliarden € , in Nordrhein-Westfalen sogar ein Erlöspuls um sieben Prozent auf 1,04 Milliarden € . Doch Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzender des in 14 Bundesländern tätigen Verbandes, nannte am Montag in Münster auch Problembereiche. So habe es etwa in der Milchsparte und bei den Viehgenossenschaften Umsatzeinbrüche um 9,5 bzw. 14 Prozent gegeben.

Die Agrarhandelsgenossenschaften konnten hingegen deutlich zulegen: Am stärksten beim Saatgut (plus 15 Prozent) und bei Düngemitteln mit plus 6,8 Prozent. „Bei der höheren Saatgut-Nachfrage spielt der Trend zum Selberanbauen in vielen Privathaushalten eine wichtige Rolle“, erklärte Barkey.

Der Verbandschef plädierte für einen fairen Umgang mit der deutschen Landwirtschaft: „Die Verteufelung eines ganzes Berufsstandes führt auch für die Verbraucher zu keinen guten Ergebnissen“, mahnte Barkey und äußerte Zweifel daran, dass mehr Lebensmittelimporte einen Qualitätszuwachs brächten.

In der Diskussion um die bislang noch betäubungslose Ferkelkastration plädierte Barkey dafür, bei der Entwicklung der lokalen Betäubung schnell voranzukommen.

Im Streit um das von Bundeslandwirtschaftsministerin angekündigte staatliche Tierwohl-Label forderte Barkey, „der Gesellschaft zu vermitteln, dass mehr Qualität ihren Preis hat“. Dann sei für die erste Stufe des Tierwohlkennzeichens ein Anstieg der Gesamtkosten je Kilogramm Schlachtgewicht gegenüber dem gesetzlichen Mindeststandard um neun Prozent auf 1,91 € akzeptabel. Der Lebensmittel-Einzelhandel, Großverbraucher und Restaurants müssten aber eingebunden werden, betonte der Verbandspräsident.

Eine Verschärfung der Düngeverordnung hält Barkey für „wenigstens verfrüht“. Vor allem die Veredlungsbetriebe in viehstarken Regionen wie dem Münsterland würden die schärferen Regeln besonders stark treffen. Barkey: „Es wäre richtig und sinnvoll gewesen, die geltende Verordnung zunächst anzuwenden und die Wirkung auszuwerten.“