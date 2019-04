Kleinod für den grünen Daumen

Viele Wege führen nach Rom. Einige auch ins Lütkefeld. Die allerdings sind recht holprig. „Passen Sie auf Ihr Auto auf“, warnt deshalb Angelika Schlegel schon im Vorfeld. Wer den Rat befolgt, findet sich am Ende der Schlagloch-Piste in einer kleinen Grün-Oase wieder: in der Kleingartenanlage Lütke Feld.

Etwa einen Hektar groß ist das Fleckchen Erde, das im Ruhrgebiet in dieser Form in fast jeder Stadt zu finden ist, auf dem Land dagegen eher selten. „In Metelen gibt es die Laubenpieper als Verein schon seit gut 30 Jahren“, ist die Vorsitzende Angelika Schlegel stolz auf dieses Angebot. Wobei sich auf ihrer Stirn auch ein paar Sorgenfalten abzeichnen: „Unsere 30 Mitglieder – 22 von ihnen sind auch Gartenbesitzer – haben inzwischen leider schon ein recht hohes Alter erreicht. Viele sind über 70 Jahre. Der Nachwuchs fehlt uns“, bedauert sie: „Denn die Gärten üben gerade für Familien mit Kindern einen hohen Reiz aus.“

Formen und Farben

An allen Ecken und Enden der Parzellen ragen zwischen dem ersten zarten Grün Blüten in verschiedensten Formen und Farben heraus. Ob es die Knospen der Apfelbäume oder die der Erdbeerpflanzen sind, an anderer Stelle steht ein Blauregen in fülliger Pracht, Flieder in weiß, rosa und blau, dunkelrosa-farbige Magnolien oder gelber Ginster reihen sich aneinander. Ein zarter Blütenduft liegt über dem Areal. Manche Beete sind bereits bestellt, einige sehen aus, als wären sie mit den Zollstock gestaltet. Die nächsten, als würde dort gepflanzt, wo sich zwischen Stauden und Sträuchern noch ein kleines, unbebautes Fleckchen anbietet.

Erdbeeren, so scheint es, munden fast allen Gartenbesitzern. Kaum ein Beet ohne die leckere Frucht. Aber auch Porree schießt an vielen Stellen bereits aus dem Boden. Und der erste Pflücksalat. Manche Gartenbesitzer haben bereits vor einigen Monaten die Sprösslinge im Gewächshaus vorgezogen. „Die Tomaten und Paprika können jetzt auch bald ins Freie“, versichert der zweite Vorsitzende Sergei Kakowkin mit einem Kennerblick.

Gemischte Gemeinschaft

Es ist eine bunt gemischte Gemeinschaft im Lütke Feld. „Wir sind international“, umschreibt es Angelika Schlegel, die nach vierjähriger Pause zu den Kleingärtnern zurückgekehrt ist. „Ich kann nicht ohne“, schmunzelt sie. Im Februar hatte sie Parzelle und Amt wieder übernommen. Momentan „bin ich so oft hier, wie es beruflich möglich ist. Leider komme ich meist nur am Wochenende dazu, die Beete zu gestalten.“

Die Vorschriften werden in der Anlage recht locker gesehen. Die Drittel-Regelung (ein Drittel Nutzgarten, ein Drittel Ziergarten) gilt nicht überall. „Einige ernähren sich von dem, was sie hier anbauen, vier Familien, bei anderen muss davon nur eine Person satt werden. Da bringen Vorschriften nicht viel", weiß Angelika Schlegel aus Erfahrung. Und so manche in der Vergangenheit gemachte Ausnahme hat Bestand, bis sie sich auf natürliche Weise erledigt. So etwa die Hühner, die ein Mitglied auf einem abgegrenzten Stückchen hält. Zuwachs ist nicht mehr erlaubt, abschaffen muss er das Federvieh aber auch nicht.

Rundum wohnlich

Viele Gartenfreunde haben ihre Lauben hübsch herausgeputzt, rundum wohnlich mit Deko verschönert. Auch die ersten Gartenstühle im Grün zeugen davon, dass die Zeit zwischen Arbeit und Muße wohl aufgeteilt wird.

„Jeder so, wie er mag“, lautet die Devise. Wobei den Kleingärtnern das naturnahe Engagement am Herzen liegt, wie Angelika Schlegel versichert: „Ich selbst habe bereits eine Wildblumenwiese eingesät und werde in den nächsten Wochen entsprechende Stauden für Vögel und Insekten pflanzen“, sagt sie. Ein Imker wird – sobald die Witterung es zulässt – neun Völker in der Kleingartenanlage aufstellen.

Sergei Kakowkin dagegen hat es eher mit den Fischen, die er in seinem Teich hält. Und mit der gesunden Selbstversorgung. „Weißkohl, Gurken, essbare Kürbisse, Rhabarber oder auch Zucchini“, zählt er auf, werde er in diesem Jahr anbauen. Für den Eigenbedarf. Und wenn‘s zu viel wird, dann bekommen die Gartennachbarn auch schon mal eine Kostprobe ab. „Das schmeckt doch ganz anders. Letztens habe ich eingelegte Tomaten von einer russischen Gärtnerin bekommen – so etwas Gutes habe ich noch nie probiert“, schwärmt die Vereinsvorsitzende. Es ist das nette Miteinander, das die Kleingartenkultur ausmacht: „Das wollen wir – neben unserem Garten – weiter pflegen“, erhoffen sich die Metelener.