Besucher und Marktbeschicker des „Lüdinghauser Frühlings“ waren von den Regenschauern am Wochenende wenig begeistert, andere – vor allem Landwirte – hätten gerne mehr davon. „Ausgiebiger Landregen über mehrere Tage – das ist es, was wir jetzt brauchen“, sagt Berthold Schulze Meinhövel. So dramatisch wie in einigen Gegenden Ostdeutschlands sei die Situation hier zwar nicht, betont der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes (LOV) Lüdinghausen im Gespräch mit den WN. Dennoch: „Der Mais braucht dringend Niederschlag zum Keimen und das Getreide für die sogenannte Schossphase, dem Wachstum in die Höhe.“

Von einer Dürre mag Schulze Meinhövel ebenso wenig sprechen wie sein Kollege Michael Muhle, Vorsitzender des LOV Seppenrade. Doch beide sind überzeugt, dass die fehlenden Niederschläge aufgrund der extremen Trockenheit im Sommer und Herbst 2018 noch nicht ausgeglichen sind. Muhle: „Der Boden ist wie ein Schwamm. Wenn der im Winter nicht mit Wasser aufgefüllt wird, können die Pflanzen davon nicht zehren.“ Neben der fehlenden Feuchtigkeit hat der starke Ostwind kurz vor Ostern gerade den sandigen Böden in Seppenrade zugesetzt und sie zusätzlich ausgetrocknet, nennt der LOV-Vorsitzende ein weiteres Problem.

Das Überraschende dabei: „Die bisherigen Regenmengen in diesem Jahr sind nicht geringer als in den Vorjahren, sondern sogar etwas größer“, berichtet Hubert Kleuter. Der Landwirt betreibt auf seinem Hof in der Bauerschaft Brochtrup eine Wetterstation für den Deutschen Wetterdienst. Er hat 2014 bis 2018 in den Monaten Januar bis April durchschnittliche Niederschläge von 180 Litern pro Quadratmeter gemessen. In diesem Monat sind es bereits 218 Liter – ohne die letzten beiden April-Tage.

„Diese Zahlen entsprechen vielleicht nicht dem Gefühl vieler Menschen, und auch ich selbst habe mich darüber gewundert“, räumt Kleuter ein. Er stimmt mit seinen Kollegen Schulze Meinhövel und Muhle darin überein, dass die Trockenheit des vergangenen Jahres noch lange nicht ausgeglichen ist – „nicht nur wegen der heißen Sommermonate, sondern auch bedingt durch den ex­trem trockenen Oktober und November“, weiß Kleuter.

Feuerwehr mahnt zur Vorsicht

Auch die Stadt hat aufgrund der trockenen Böden früher als sonst üblich mit dem Wässern der Pflanzen begonnen. „An neu angepflanzten Bäumen wurden bereits Wassersäcke angebracht“, so Stefan Geyer von der Pressestelle der Stadt auf Anfrage der WN.

Aus Sicht der Feuerwehr ist die Trockenheit derzeit noch kein Problem. „Doch die vielen Meldungen rund um Osterfeuer, die wegen erhöhter Brandgefahr nicht genehmigt wurden, hat natürlich auch uns aufhorchen und vorsichtig werden lassen“, sagt Günter Weide. Das bisschen Regen der vergangenen Tage habe einfach nicht viel gebracht, so der Wehrführer.