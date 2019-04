Nordwestbahn verlängert Notfahrplan

Die nach wie vor unter einem akuten Mangel an Lokführern leidende Nordwestbahn verlängert ihren seit Februar geltenden Notfahrplan überraschend bis Ende August. Das hat das Unternehmen mit Sitz in Osnabrück am Montag mitgeteilt.

Im Münsterland davon betroffen ist die Verbindung zwischen Coesfeld und Dorsten (RB 45 – „Der Coesfelder“). Auf dem Abschnitt zwischen Coesfeld und Maria Veen fahren keine Züge. Auf der RB 44 zwischen Dorsten und Oberhausen fahren die Triebwagen weiterhin im Zweistundentakt.

VRR zeigt sich verärgert

Lediglich für die Verbindung des RE 14 (Borken - Essen) verspricht das Eisen bahnunternehmen die Rück­kehr zum Normalbetrieb. Wie Nordwestbahn-Sprecherin Karin Punghorst mit­teilte, zeigen die Bemühungen, neue Lokführer zu finden, erste Erfolge.

Verärgert zeigte sich der Verkehrs­verbund Rhein-Ruhr (VRR). „Wir ­sehen aber die Bemühungen des Unternehmens, neues Personal zu gewinnen“, sagte Sprecher Dino Niemann. Der VRR hatte die Nordwestbahn Ende Januar wegen „untragbarer Qua­litätsprobleme“ abgemahnt.