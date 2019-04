Bei medizinischen Notfällen können Minuten über Leben und Tod entscheiden. Die schnelle Erreichbarkeit der nächsten Notaufnahme ist das wichtigste Kriterium. In Deutschland ist diese insgesamt gut. Dies geht aus dem neuen Krankenhausatlas der statistischen Ämter des Bundes und der Länder hervor.

Fast 90 Prozent der Bevölkerung in den städtischen Regionen können ein Krankenhaus mit Basisversorgung innerhalb von 15 Minuten erreichen. In ländlichen Regionen schaffen es 64 Prozent der Bevölkerung.

Dabei gibt es nicht nur Unterschiede zwischen Stadt und Land, sondern auch zwischen Ost und West. Während die Krankenhauslandschaft in vielen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns, Brandenburgs und Thüringens größere Lücken aufweist, sind in Nordrhein-Westfalen die Kliniken von nahezu jedem Ort sogar innerhalb von zehn Minuten zu erreichen.

In Ostbevern 30 Minuten zum Krankenhaus

Dabei gibt es kaum Unterschiede zwischen Rheinland, Ruhrgebiet und dem ländlicheren Münsterland. Lediglich in einem ­engen Radius um Ostbevern im Kreis Warendorf, in weiteren Teilen des Sauer- und Siegerlands und in einigen Gebieten Ostwestfalens dauert die Fahrt ins nächste ­Spital bis zu 30 Minuten.

Interaktive Karte Wie weit ist ein Krankenhaus (mit bestimmten Fachabteilungen) von meinem Standort entfernt? -> https://krankenhausatlas.statistikportal.de/ ...

Noch deutlicher sind die Unterschiede bei speziellen Versorgungsangeboten für Kinder und Jugendliche sowie für ältere Menschen. Auch hier sticht NRW mit einer innerhalb kürzester Zeit nahezu flächendeckenden Erreichbarkeit von Krankenhäusern hervor, während es in allen anderen Flächenbundesländern Landstriche mit deutlich längeren Fahrzeiten bis zu einer Stunde gibt.

Einzig Kranken­häuser mit Abteilungen für Frauenheilkunde und psychiatrische Kliniken sind im Münsterland nicht von den meisten Orten aus in unter 20 Minuten erreichbar.